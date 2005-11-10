Napoli, Allegri: "Inutile fare proclami adesso. Zitti e lavorare, siamo indietro in classifica"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato anche del momento della sua squadra, che sembra essere in ripresa dopo un avvio di stagione molto complicato: "Tutti i giorni lavoriamo per migliorare cosa fare, i ragazzi hanno vinto una bella partita a Monza, contro una squadra che ci ha creato difficoltà, sul 2-1 c'è stata una bella parata di Milinkovic-Savic, non è stata una gara semplice, ma in questo momento l'equilibrio deve regnare, inutile fare proclami, bisogna stare molto zitti e lavorare, zitti a prescindere, ma ora ancora di più perché siamo indietro in classifica.

Bisogna sistemare la classifica, non sarà facile perché domani c'è uno scontro diretto contro una squadra che è allestita per lottare per le prime quattro posizioni, sicuramente è come noi, ha gli stessi punti nostri, ma troveremo una squadra ferita, arrabbiata, servirà agonismo, tecnica, non troveremo una squadra come la stanno dipendendo".

Come sta Rrahmani? Anche Anguissa non giocava da tanto con continuità.

"Rrahmani ha avuto l'influenza, ieri si è allenato, oggi vediamo come sta perché poi si gioca mercoledì. Se starà bene giocherà, altrimenti giocherà uno tra Marianucci e Beukema. Anguissa? Anche lui la stessa cosa: c'è un virus influenzale in giro, ogni tanto ne ammazza uno ma se sta bene gioca altrimenti gioca un altro".