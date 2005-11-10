Venezia a Como, Nicola: "Sfida affascinante. Dopo l'Inter rimane forte motivazione"

Il Venezia cerca punti a Como dopo la sfortunata sconfitta interna contro l'Inter. A breve parlerà in conferenza stampa il tecnico arancioneroverde, Davide Nicola, per presentare il match. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com le sue parole.

Inizia la conferenza stampa.

Poco tempo per preparare la sfida al Como: come ci arriva il Venezia?

"Non poco tempo, c'è sempre il tempo necessario. Quello che cambia è che non puoi ripetere le cose più volte. C'è stato il tempo per recuperare, c'è stato il tempo per preparare una partita che davvero è molto affascinante. La qualità dell'avversario è elevata. Un po' come l'Inter sanno fare molte cose fatte bene. Abbiamo pensato intanto a prendere i passi avanti fatti con l'Inter, ad analizzarli, vedendo cosa possiamo migliorare ulteriormente a stretto giro di posta".

Cosa si può migliorare? Oltre al fatto di sfruttare con più decisione le occasioni.

"Certo, spesso però si usano parole che rendono l'idea, come il fatto di dover essere più decisi. Ma non è solo un fatto di decisione. Serve meno frenesia a volte, altre serve la capacità di scegliere il tempo giusto per l'attacco alla linea, altre ancora il sincronismo fra il servizio e chi riceve, la qualità di gioco permette di migliorare questi aspetti. Anche se devo dire che due gol all'Inter li abbiamo fatti, serve migliorare la sincronia nell'attacco alla linea per essere meno frenetici quando c'è lo spazio per fare il movimento giusto".

Che sentimento le ha lasciato la sconfitta con l'Inter? Delusione e un pizzico di rabbia per l'arbitraggio, o soddisfazione per aver tenuto testa per 80 minuti alla squadra più forte del campionato?

"Io per indole sono uno che vuole vedere sempre gli aspetti positivi, mi concentro sulle qualità delle persone e non sui difetti. Mi piace concentrarmi su ciò che sto ottenendo in base alle proposte che faccio. In questo momento per me c'è più la soddisfazione per ciò che sto vedendo e con la velocità in cui sta accadendo. Ovviamente rientra anche questo nella frenesia, nella voglia di tradurre tutto questo in efficacia massima. Mi piace questo ambiente, che mi trasmette qualcosa sotto la pelle e io divento cannibale da questo punto di vista, perché non farei altro che lavorare e lavorare ancora, ma c'è il tempo del recupero e del riposo. Tanta soddisfazione e motivazione per continuare a lavorare in una direzione che ho ben chiara in testa".