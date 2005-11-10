Polemica Inter-Como: poco più di 1000 biglietti per i tifosi lariani, scoppia la protesta

La prevendita per i biglietti del settore ospiti di San Siro in vista di Inter-Como è scattata tra non poche polemiche legate alla forte limitazione dei posti riservati alla tifoseria lariana. Ai sostenitori della squadra di Fabregas sono stati infatti destinati appena 1.565 tagliandi - posti messi in vendita su Vivaticket al costo complessivo di 26,78 euro e andati quasi del tutto esauriti in poche ore -, a fronte di una capienza del settore che negli ultimi anni arrivava a 4.300 presenze e che si appresta a superare quota 5 mila a pieno regime. Proprio in occasione del derby Milan-Inter di questa sera sono stati infatti rimossi i teloni di sicurezza al terzo anello verde e al terzo anello blu (presenti dall'inizio della stagione 2019/20), riabilitando 2.350 posti che permetteranno all'impianto milanese di salire, in deroga, da poco più di 74 mila a oltre 77 mila presenze complessive.

Perché disponibilità inferiore

Nonostante la presenza nel terzo anello blu di un pannello di plexiglass installato la scorsa estate per modulare la capienza e dividere i tifosi ospiti dai sostenitori nerazzurri, per la partita contro il Como non è stato possibile ampliare la dote dei tagliandi. La disposizione di 1.565 posti è stata stabilita dalle autorità di pubblica sicurezza, una misura drastica riconducibile anche ai diversi cantieri aperti nelle vicinanze dello stadio Meazza per la sistemazione dei parcheggi. Il numero di biglietti in larga parte ridotto penalizza i tifosi che invece, per brevità della trasferta e precedenti storici tra i due club, non avrebbe voluto mancare a San Siro. Solitamente, infatti, l'affluenza ammonta a 3.000-3.500 spettatori, e quest'anno sarebbe stata garantita dal cammino condotto da entrambe le formazioni. Lo riferisce La Provincia di Como.

Oltre al danno la beffa

Le restrizioni hanno inevitabilmente innescato la protesta dei sostenitori lariani, inasprita a causa di un'ulteriore limitazione imposta dalle autorità: il divieto assoluto per i residenti in provincia di Como di acquistare tagliandi per gli altri settori dello stadio. Alcuni gruppi organizzati della Curva hanno ufficialmente chiesto al club biancoblù di mediare con la società nerazzurra per provare a ottenere un incremento della disponibilità di biglietti. Tuttavia, le norme e le disposizioni di pubblica sicurezza in vigore lasciano ben poche speranze che tale richiesta possa essere accolta.