Handanovic: "Dovevo prendere la Primavera, ecco perché ho lasciato l'Inter. Ma sogno di tornare"

Nell'intervista prima del derby rilasciata a La Repubblica da Samir Handanovic, l'ex portiere dell'Inter è tornato anche sull'addio a giugno dal club nerazzurro, di cui era allenatore delle giovanili, pur non nascondendo la voglia di tornare in futuro. Queste le sue parole: "Dovevo prendere la Primavera, ma non ci siamo trovati d’accordo su alcune cose, compreso il rapporto con l’Under 23, e ci siamo lasciati, senza polemiche. Voglio seguire la mia strada, incidere e decidere. Ora sono pronto per una prima squadra. Ho preso la licenza Uefa Pro con una tesi sull’evoluzione del portiere nel gioco moderno.

Il mio sogno da allenatore? Guidare l’Inter. Ma una cosa alla volta. Intanto studio i club che mi piacciono: il Como di Fabregas, il Barcellona. Mi piace raggiungere i risultati attraverso il gioco. Amo il 4-3-3 e le sue varianti, ma i moduli non contano, contano le idee".

E su cosa ha imparato ad allenare le giovanili dell'Inter, aggiunge: "Ho dato ai ragazzi tante cose e ho imparato molto da loro, anche a livello emotivo. Devi essere educatore e psicologo. I giovani sono spugne. Non è solo calcio e i soldi c’entrano ancora poco".