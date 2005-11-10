Giuffredi: "Favasuli non è un rimpianto per la Fiorentina. Parisi sarà l'acquisto di gennaio"

Nel corso della lunga intervista concessa a Radio FirenzeViola, l'agente Mario Giuffredi ha parlato anche del recupero di Fabiano Parisi, che lo scorso maggio si è infortunato al crociato.

Come sta Parisi?

"Il recupero di Fabiano sta procedendo bene. Naturalmente ci vogliono dei tempi tecnici e nessuno vuole velocizzare le cose perché deve tornare quando sarà libero nella testa e si sentirà bene fisicamente. Accorciare i tempi non serve a niente. Credo possa essere l'acquisto di gennaio per la Fiorentina. Con Vanoli ha fatto benissimo, secondo me è stato tra i due-tre giocatori migliori della scorsa stagione. La sorpresa più bella, sia da terzino che da esterno. Fare bene nei momenti difficili non è per tutti e lui ce l'ha fatta".

Favasuli è un rimpianto per la Fiorentina?

"Ognuno ha il suo percorso e il suo destino, si vede che il suo era da altre parti. Non parlerei di rimpianto perché la Fiorentina ha fatto delle scelte e oggi si ritrova con giocatori bravi e forti. C'era un bel numero di terzini destri a Firenze. Magari con qualche terzino in meno Paratici avrebbe fatto di tutto per riportarlo in Toscana. Il destino l'ha portato al Napoli quindi cercherà di fare la sua carriera lì".

Pio Esposito può diventare il centravanti più forte della Serie A?

"A me non piace parlarne in maniera roboante, deve solo pensare alla prossima partita. Perché quando si paragona un calciatore giovane a qualche leggenda gli si fa male. Le carriere si costruiscono giorno dopo giorno con le prestazioni, non con i paragoni".