La pausa per le Nazionali non ha sorriso in modo particolare al Bologna, che vedrà tornare a Casteldebole un gruppo di calciatori non molto soddisfatti di come è andata con le rispettive selezioni. Fa certamente eccezione Torbjorn Heggem, partito da Bologna 'sbattendo la porta' ("La mia situazione al Bologna non è sostenibile. Futuro? Valuteremo le opzioni", aveva detto appena partito) e tornato con 150 solidi minuti sulle gambe con la sua Norvegia. Ora un colloquio con Palladino sarà importante, se non decisivo.

A proposito di incisività, Nicolò Cambiaghi ha visto terminare con un infortunio il suo periodo d'oro rossoblù/azzurro: dopo la grande prova col Parma e l'altrettanto superlativa prestazione con la Francia, un problema fisico lo ha costretto ad alzare bandiera bianca con il Belgio e difficilmente ci sarà contro l'Udinese. Settimana che è iniziata malissimo anche per Lewis Ferguson, che con la sua Scozia è stato travolto 4-0 dalla Svizzera. Non solo: proprio il capitano rossoblù ha dato il là alla goleada con un autorete, prima che si scatenassero Boteli, Sanches e Amdouni.

BOLOGNA (11 convocati)

Nicolò Cambiaghi (Italia) - 62 minuti, 1 assist

Arthur Theate (Belgio) - 3 minuti

Rahim Alhassane (Niger) - 90 minuti

Torbjorn Heggem (Norvegia) - 150 minuti

Eivind Helland (Norvegia) - 6 minuti

Lewis Ferguson (Scozia) - 175 minuti, 1 autogol

Marco Libra (Venezuela)

Artem Dovbyk (Ucraina) - 3 minuti

Massimo Pessina (Italia Under 21)

Samuel Mbangula (Belgio Under 21) - 87 minuti

Ukko Happonen (Finlandia Under 21)