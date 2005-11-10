Sosta da dimenticare per il Bologna: Cambiaghi si fa male, Ferguson autogol e il rebus HeggemFocus TMW
Simone Lorini
La pausa per le Nazionali non ha sorriso in modo particolare al Bologna, che vedrà tornare a Casteldebole un gruppo di calciatori non molto soddisfatti di come è andata con le rispettive selezioni. Fa certamente eccezione Torbjorn Heggem, partito da Bologna 'sbattendo la porta' ("La mia situazione al Bologna non è sostenibile. Futuro? Valuteremo le opzioni", aveva detto appena partito) e tornato con 150 solidi minuti sulle gambe con la sua Norvegia. Ora un colloquio con Palladino sarà importante, se non decisivo.
A proposito di incisività, Nicolò Cambiaghi ha visto terminare con un infortunio il suo periodo d'oro rossoblù/azzurro: dopo la grande prova col Parma e l'altrettanto superlativa prestazione con la Francia, un problema fisico lo ha costretto ad alzare bandiera bianca con il Belgio e difficilmente ci sarà contro l'Udinese. Settimana che è iniziata malissimo anche per Lewis Ferguson, che con la sua Scozia è stato travolto 4-0 dalla Svizzera. Non solo: proprio il capitano rossoblù ha dato il là alla goleada con un autorete, prima che si scatenassero Boteli, Sanches e Amdouni.
BOLOGNA (11 convocati)
Nicolò Cambiaghi (Italia) - 62 minuti, 1 assist
Arthur Theate (Belgio) - 3 minuti
Rahim Alhassane (Niger) - 90 minuti
Torbjorn Heggem (Norvegia) - 150 minuti
Eivind Helland (Norvegia) - 6 minuti
Lewis Ferguson (Scozia) - 175 minuti, 1 autogol
Marco Libra (Venezuela)
Artem Dovbyk (Ucraina) - 3 minuti
Massimo Pessina (Italia Under 21)
Samuel Mbangula (Belgio Under 21) - 87 minuti
Ukko Happonen (Finlandia Under 21)