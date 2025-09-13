Napoli, Anguissa: "La Champions sarà accattivante, facile giocare in questa squadra"
Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-1 sulla Fiorentina: "Il mister vuole questo, una squadra che si batte dall'inizio alla fine. Proviamo sempre a farlo e quando vinciamo siamo contenti. La nostra è una squadra che fa le cose insieme, è facile giocare qui e anche i nuovi si sentono subito a casa".
Come sarà ora la Champions?
"Sarà interessante e accattivante".
