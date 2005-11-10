Modric sul Real in difficoltà e già a -6 dal Barça: "Fidatevi di Mourinho, è solo l'inizio"

Il centrocampista del Milan Luka Modrić è convinto che la sua ex squadra, il Real Madrid, possa ribaltare la situazione nonostante un avvio di stagione complicato, che vede i Blancos al quarto posto nella Liga con un ritardo di sei punti dalla capolista Barcellona. "Il Real Madrid in difficoltà? È solo l'inizio", ha commentato il fuoriclasse croato.

Fiducia totale nella gestione Mourinho

Modrić ha voluto spegnere i primi campanelli d'allarme, esprimendo grande fiducia nel lavoro del tecnico portoghese: "Vedo un Madrid che, con Mourinho, ha una squadra fantastica pronta a lottare per tutti i trofei quest'anno". L'esperto centrocampista ha aggiunto che "non c'è bisogno di preoccuparsi o di pensare che sia già tutto finito perché il Barcellona è avanti di sei punti", ribadendo che la rosa "è assolutamente in grado di colmare il divario e vincere la Liga".

Nel frattempo, Los Merengues si preparano a tornare in campo questo sabato, in occasione della ripresa della Liga dopo la sosta per le nazionali, quando affronteranno il Villarreal con l'obiettivo di invertire la rotta e accorciare le distanze dalla vetta della classifica.