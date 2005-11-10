Pisa, Bianco elogia Marras: "Ha grandissimi margini di crescita. Può arrivare in Serie A"

“Se l’epilogo di quest’anno fosse lo stesso dello scorso sarebbe perfetto. Però ogni squadra fa storia a sé e ogni posto è diverso. Bisogna lavorare tantissimo”. Il tecnico del Pisa Paolo Bianco intervenuto nel corso della trasmissione Brianza in Campo ha evitato semplici parallelismi fra la sua avventura al Monza e quella attuale al Pisa per poi soffermarsi sulla squadra di Juric: “L’unica partita intera che ho visto è stata contro il Sassuolo, le altre per vari motivi non sono riuscito, ma sto vedendo bene la squadra. - spiega Bianco come riporta Sestaporta.news - C’è un allenatore che dà un’identità forte alle proprie squadre e credo che abbia giovani di prospettiva ma di grandissima qualità. Sono convinto che il Monza possa fare un ottimo campionato e alla fine riuscire a mantenere la categoria”.

Spazio poi al Pisa e a quel Tommaso Marras che è stato uno dei colpi dell’estate nerazzurra: “Oltre ad essere un ragazzo spettacolare, è un giocatore di grandissima prospettiva, che ha grandissimi margini. È un giocatore forte che, nel suo percorso, può arrivare a fare la Serie A”.