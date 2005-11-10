Nella nuova Italia di Roberto Mancini ci sono 17 squadre. Ma niente Juventus e Milan

Sono 23 i calciatori schierati da Roberto Mancini nelle quattro partite della maxi-sosta per le nazionali appena andata in archivio. Di questi, ventidue sono scesi in campo almeno una volta dal primo minuto, mentre Ali Zoma è l'unico a esser solo subentrato. Il capitano Gianluigi Donnarumma il solo a esser sempre presente in campo: quattro partite su quattro. Bastoni, Tonali e Pio Esposito gli altri tre giocatori più utilizzati con tre presenze dall'inizio, poi una lunga lista di giocatori che lascia emergere soprattutto un aspetto: oltre a quello rappresentato dai giocatori dell'Inter non ci sono grossi 'blocchi' in questa Nazionale.

Juventus e Milan assenti

Già, perché l'unica altra squadra in campo con tre giocatori è stata l'Atalanta, ma oggi sia Raspadori che Scamacca difficilmente possono esser considerati titolari, mentre Scalvini è in ballottaggio con Mancini. Il Napoli sta perdendo quota con Di Lorenzo sempre meno titolare sulla destra, menzione importante per il Cagliari presente in campo sia con Romano che con Maldini. E poi? Ben 13 squadre presenti nell'Italia con un giocatore: tra queste però non ci sono né il Milan né la Juventus.

I giocatori in campo in queste quattro gare suddivisi per i club di appartenenza

Inter - Alessandro Bastoni, Pio Esposito, Nicolò Barella

Atalanta - Giorgio Scalvini, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca

Cagliari - Alessandro Romano, Daniel Maldini

Napoli - Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara

Manchester City - Gianluigi Donnarumma

Tottenham - Sandro Tonali

Brentford - Michael Kayode

Roma - Gianluca Mancini

Aston Villa - Matteo Ruggeri

Fiorentina - Nicolò Fagioli

Lazio - David Frattesi

Como - Moise Kean

Sassuolo - Sebastiano Esposito

Paris FC - Diego Coppola

Sporting CP - Seydou Doumbia

Bologna - Nicolò Cambiaghi

Norimberga - Mohamed Ali Zoma