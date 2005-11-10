Italia U21, Baldini non si nasconde: "Europeo da vincere, senza ipocrisie. Siamo i più forti"

Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Italia Under 21, dopo la vittoria di ieri per 6-2 contro i pari età della Polonia che ha permesso agli Azzurrini di qualificarsi in via diretta agli Europei di categoria, ha parlato a Sky Sport: "I ragazzi sono stati splendidi, hanno giocato una grande partita, divertendo i tifosi venuti a Pescara e chi ha guardato dalla tv. Sono stra-felice, i ragazzi mi sono sempre stati vicini e ci tenevano a darmi una soddisfazione qui, dove ho vissuto emozioni fortissime".

Come arriverete all'Europeo?

"Quando partecipi, lo fai per vincere. Altrimenti ti nascondi nell'ipocrisia: preferisco rischiare, anche a costo di fare brutta figura. Siamo i più forti e dobbiamo vincere".