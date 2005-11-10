Italia, Scamacca dopo il gol alla Turchia: "Ci tenevo tanto. Se farò gol alla Francia esulterò"

Gianluca Scamacca, attaccante dell'Italia, ha parlato a Sportmediaset dopo la vittoria contro la Turchia per 3-1, successo che ha permesso agli azzurri di chiudere questo ciclo di gare al secondo posto nel Gruppo E di Nations League: "In realtà volevamo chiudere al primo (ride ndr). Sono state due settimane intense e belle, soprattutto dio grossa crescita".

Come definiamo il suo gol?

"Ci tenevo tanto a segnare oggi ma soprattutto volevo avere un impatto tosto sulla gara. Sono molto contento perché alla fine abbiamo vinto. Top".

Non ha esultato perché Mancini la riprendeva un po' troppo?

"No no, per fortuna non lo sentivo. Non so perché non ho esultato, forse volevo fare due gol e mi sono tenuto l'esultanza per il secondo, che però non è arrivato".

Il prossimo allora sarà con la Francia magari?

"Magari sì, in quel caso esulterò".