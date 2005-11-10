Rambaudi su Frattesi: "Il modo di stare in campo dell’Inter non valorizzava le sue qualità"

Ai microfoni d Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato la prestazione dell'Italia contro la Francia: "Nel complesso è stata una buona prestazione - riporta Lalaziosiamonoi.it - ma come sempre è il risultato che condiziona tutto. Partita di grande umiltà, di rispetto del valore degli avversari, e di conseguenza hai fatto la gara che ti hanno concesso loro, poi sei stato bravo a sfruttare quando ripartivi. Questa prova fa bene, la qualità c’è. Non ci si può aspettare dall’oggi al domani di andare a sfidare la Francia e dominare. Dovevi fare quel tipo di partita e l’hai fatta. gara di sacrificio di diversi giocatori".

L'ex Lazio si è poi concentrata su Davide Frattesi: "Si fa condizionare dai giudizi, tutti dicono che è quello che va a fare gol, vedono quello e basta. Ma è un grande pregio. Questo non vuol dire che non sa fare altro, anzi lo sa fare bene, ma in quello eccelle. Il modo di stare in campo dell’Inter non valorizza molto le sue qualità e comunque non gli si è data fiducia nella continuità".