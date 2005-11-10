Turchia, Montella: "Futuro? Sono sereno. Con l'Italia partita giocata alla pari"

Il commissario tecnico della Nazionale turca, Vincenzo Montella, ha parlato a Sportmediaset dopo la sconfitta contro l'Italia al Dall'Ara contro l'Italia: "Credo che sia stata una partita giocata alla pari, forse qualcosina in più noi. L'unico dato in cui siamo stati inferiori è stato quello dei duelli. Abbiamo perso qualcosa ma la squadra ha giuocato anche con padronanza. La gara è stata decisa da episodi, che a questi livelli contano ancora di più. Portiamo a casa esperienza per competere ancora e il nostro obiettivo è quello di qualificarci ai prossimi europei. Avevamo assenze particolarmente importante e i ragazzi hanno fatto il massimo".

Quanto manca a vedere la sua Turchia? Quella che vorrebbe vedere.

"La squadra mi è piaciuta, lo ripeto, ho visto una formazione coesa e paziente. Non posso rimproverare qualcuno se sbaglia una scelta. Lavoriamo sulla coesione di squadra, questo mi conforta".

Come vede il suo futuro?

"Quando sono sotto stress sorrido e vengo rimproverato per questo. Sono sereno, ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi, ho fatto scelte autonome e indipendenti. Succeda quello che deve succedere ma vedere una partita come quella contro l'Italia, con tanti ragazzini in campo, giocata alla pari, mi viene voglia di continuare e sono fiducioso per il futuro".