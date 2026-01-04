Napoli, Buongiorno out per scelta tecnica. Conte: "Oggi Juan Jesus dà più garanzie"

Il cambio Juan Jesus-Buongiorno serve per migliorare il palleggio? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte dopo il successo del suo Napoli sul campo della Lazio. Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro: "Non dimenticate che abbiamo tenuto in panchina prima delle sconfitte con Benfica e Udinese un giocatore come Politano. Se vedo che c'è qualche altro calciatore che in quel momento ci dà maggiore garanzie io faccia delle scelte.

Juan Jesus ha qualità ed è carismatico, ha personalità. In una squadra come la nostra servono anche questi calciatori, Buongiorno adesso sta bene e giocheremo ogni tre giorni. Ci sarà da fare delle rotazioni, è rientrato Olivera che può fare sia il quinto che il centrale di sinistra, Beukema rientrerà tra poco. Questo è l'unico reparto che non mi preoccupa, sugli altri reparti sono seriamente preoccupato. Siamo oggettivamente corti, spero non sia nulla di grave il problema a Neres perché sarebbe di difficile gestione".