Napoli, clamorosa idea per sostituire Lang: si pensa anche a Lookman dell'Atalanta

Il campo dice che il Napoli fra poco più di due ore scenderà in campo contro la Lazio. La formazione partenopea però è molto attenta anche alle dinamiche di mercato con Manna che è intenzionato a cogliere l'occasione per acquistare giocatori che possano rinforzare la squadra allenata da Antonio Conte. Arrivi e partenze potrebbero cambiare il volto degli azzurri e, soprattutto in uscita, c'è da sciogliere il nodo legato a Noah Lang.

Sul giocatore arrivato in estate dal PSV si potrebbe aprire un'asta fra formazioni del campionato turco. Oltre il Besiktas anche il Galatasaray sarebbe molto interessato al giocatore che ha trovato poco spazio in stagione e non ha comunque ripetuto quanto fatto vedere in Olanda negli anni scorsi. I giallorossi avrebbero incontrato gli agenti e questa trattativa potrebbe anche decollare nelle prossime ore.

Resta da capire invece chi potrà sostituire il giocatore nella scacchiera di Conte. Sono diversi i nomi che sarebbero sul taccuino dei dirigenti del Napoli. Un nome però potrebbe essere clamoroso. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, uno dei profili potrebbe anche essere Ademola Lookman. L'attaccante andrà in scadenza con l'Atalanta nel 2027 ma la situazione potrebbe essere molto complicata in quanto il giocatore adesso è impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale, e quindi non disponibile.