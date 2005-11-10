17.10 - Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. TMW seguirà dal Mapei Stadium l'intervento del tecnico azzurro, riportando in diretta le sue dichiarazioni sulla prestazione, sul risultato e sugli episodi principali del match.

17.16 - Inizia la conferenza.

Come si spiega l'alternanza sotto porta con Manchester? Ha rivisto l'episodio finale?

"Per l'episodio, Guida ha deciso così e bisogna accettarlo, non bisogna accettare la mancanza di cattiveria sotto porta. Non è questione di Manchester perché anche lì abbiamo sbagliato parecchio in termini di lucidità. L'ho detto anche in tv, ci sono delle partite che si devono giocare come quella di Manchester, e delle partite che bisogna vincere come quella di oggi. Il punto di Manchester che ci serve per la qualificazione, ma è una questione di stare con la testa e volersi andare a prendere le cose, come è successo col Torino e in altre partite. Il Sassuolo ha corso molto nel primo tempo, si è difeso bene, poi noi nella ripresa abbiamo aumentato la velocità del pallone ma se non hai quella cattiveria in faccia non è semplice".

Come si spiega questa mancanza e alternanza in zona gol?

"È una questione di non accontentarsi sulla prestazione o sul risultato di Manchester, ma ci sono delle partite che si giocano e sono gli scontri diretti, e altre partite che vanno vinte, con le buone o con le cattive".

Nel secondo tempo siete sempre in crescita...

"Vuol dire che la squadra sta bene ma non scordiamoci che il Sassuolo, come il Venezia o come la Lazio, hanno avuto un dispendio di energie molto alto per limitarci. A Venezia nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, oggi lo stesso. Il Sassuolo che oggi ha fatto una buona partita ma nel primo tempo ha chiuso tutte le linee di passaggio, Berardi e Laurienté hanno raddoppiato ovunque, normale che nel secondo tempo hanno un po' mollato i due esterni e noi abbiamo creato di più".

Che percentuale si dà per la qualificazione in Champions?

"Dire ora la percentuale, è inutile stare a fare o a dire. Oggi bisogna essere arrabbiati, preparare bene la partita di Lecce, poi vedremo. Bisogna fare un filotto di vittorie, a oggi non abbiamo ancora fatto due partite di seguito, ma se non riusciamo a capire quali sono le partite da giocare e da vincere, dopo hai questa mancanza di risultati".

17.21 - Termina la conferenza.