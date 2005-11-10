L’Udinese ritrova la vittoria in campionato a 3 mesi dall’ultima volta affondando la Fiorentina, sempre più in crisi. Al Bluenergy Stadium la decide il gol di Lovric.

Le pagelle dell'Udinese

(di Paolo Lora Lamia)

Okoye 6,5 - Un'incertezza con cui regala un angolo alla Fiorentina. Per il resto, novanta minuti piuttosto tranquilli per l'estremo difensore che riesce a mettere i suoi guantoni sul risultato deviando sul palo una conclusione di Gonçalves nel recupero.

Abankwah 6,5 - Oltre a fare il suo dovere nella sua area si rende utile anche in quella avversaria, colpendo un palo di testa nella prima frazione di gioco.

Kabasele 6 - A centro area si fa rispettare, risultando efficace in ogni intervento e non calando mai di attenzione.

Solet 6 - Completa al meglio il pacchetto arretrato, facendosi superare in rarissime occasioni dagli avversari. Sfortunato nella ripresa, quando gli viene annullato il possibile 2-0 per un fuorigioco.

Vojvoda 6 - Dalla sua parte imperversa Njie, non in grande giornata ma anche limitato al meglio dall'ex Como.

Dal 61' Zanoli 6 - Entra in campo con buon piglio, pensando più a contenere che a proporsi dalla sua parte.

Zarraga 6 - Ordinato in mediana. Non si vede con giocate particolarmente ad effetto, ma si fa sentire.

Dal 71' Bayo 6 - Etra in un momento in cui l'Udinese occupa più la sua metà campo di quella avversaria. Pochi palloni a disposizione.

Karlstrom 6 - Mente del centrocampo friulano, che dà geometrie ma al tempo stesso conferisce al reparto anche tanta sostanza.

Kamara 6,5 - Una vera e propria furia sulla fascia sinistra. Fa vedere le streghe a Jimenez, risultando utile sia a livello di cross che di conclusioni in porta.

Lovric 7,5 - Galleggia tra la mediana e la trequarti, pungendo con i suoi inserimenti. Grazie a uno di questi, sfrutta un assist di Zaniolo e con un gran destro sblocca e decide la gara. Uno degli uomini della riscossa friulana.

Dall'89' Miller sv.

Ekkelenkamp 6,5 - Elemento fondamentale di questo attacco senza punte vedere ideato da Zanetti. Più volte vicino al gol, cresce di livello con l'andare del match.

Zaniolo 7 - L'ex di giornata è il factotum offensivo dell'Udinese, muovendosi su tutto l'arco dell'attacco e non dando punti di riferimento. Innesca Lovric nell'azione del gol e poi sfiora varie volte il timbro personale.

Dall'89' Arizala sv.

Allenatore: Zanetti 7 - La sua Udinese è in chiara crescita. Avendo out Davis, fa di necessità virtù inventandosi una squadra senza centravanti ma che sa essere comunque pericolosa oltre che intensa. Segnali incoraggianti in chiave lotta salvezza.

Le pagelle della Fiorentina

(di Niccolò Righi)

De Gea 7 - L'unico motivo per cui il primo tempo non è terminato 2 o 3 a 0. Compie tre parate super, nell'ultima ci rimette un polpaccio che lo costringe al cambio.

Dal 45' Christensen 5,5 - Chiamato in causa in un'unica occasione e soltanto un fuorigioco gli evita la clamorosa figuraccia.

Jimenez 4,5 - Una buona imbucata in avvio poco altro. Se fino ad oggi era stato uno dei pochi a cui la Fiorentina poteva aggrapparsi, a Udine anche lo spagnolo naufraga con il resto della squadra.

Dragusin 4 - Lovric ha tempo di stopparla, girarsi, calciare e l'ex Tottenham gli resta comunque a due metri di distanza. Un altra prestazione terribile da aggiungere al catalogo horror che sta raccogliendo dal ritorno in Italia.

Ranieri 4 - Duro a parole, quando intima di "fare male" all'amico Zaniolo. Non nei fatti vista la marcatura in occasione del vantaggio di Lovric e la dormita su cui rimedia un ammonizione.

Joao Mario 4 - In un primo tempo horror ha il merito, o il demerito, di prendersi la palma come peggiore in campo sbagliando praticamente tutti i palloni che gli finiscono sui piedi. Il cambio all'intervello è inevitabile.

Dal 46' Valdepenas 6 - Ripresa senza acuti, ne in positivo ne in negativo. Basta questo per renderlo uno dei migliori in campo di parte viola.

Ndour 4,5 - L'unico che avrebbe i chili e i centimetri per reggere l'urto della fisicità bianconera. Vince appena tre duelli su sette.

Fagioli 4 - Getta al vento il ritorno tra i titolari dopo due panchine di fila. Leggerissimo nella progressione di Zaniolo in occasione del vantaggio, sbaglia tantissimi appoggi.

Brescianini 4,5 - Rilanciato al grido di 'serve equilibrio'. Il problema è che dalla sua parte i giocatori passano come auto col telepass. Vanoli lo lascia nello spogliatoio all'intervallo.

Dal 46' Pedro Goncalves 6 - L'azione più pericolosa della partita per i viola arriva dopo il 90 dai suoi piedi, dove solo il palo gli nega la gioia del pari.

Mastantuono 5 - Anche lui sembra il fratello del giocatore che, anche nelle difficoltà, almeno non mancava mai di spirito. Oggi sembra svogliato come il resto dei compagni, ma è il primo che Vanoli continua a togliere.

Dal 68' Beto 5 - Scelto al posto di Mastantuono, tocca tre palloni in quasi mezz'ora. Serve altro?

Njie 5 - Non riesce ad incidere come le ultime volte finendo per innervosirsi. Ma nel complesso risulta tra i migliori. E questo la dice molto sulla prestazione dei compagni.

Pellegrino 5,5 - Tra i meno negativi nei giocatori di movimento, l'unico che almeno prova a dare un impulso ai compagni che non sembrano neanche scesi in campo.

Dal 80' Atta SV

Allenatore Paolo Vanoli 4 - Sbugiarda tutto ciò che aveva detto in settimana cambiando dopo un solo tempo tutta la fascia sinistra. Nonostante il ritiro doveva servire a ridare la scossa la sua Fiorentina è impalpabile e ripiomba in piena zona retrocessione. 9 punti in 10 partite e, al netto delle parole di Paratici, il suo futuro torna inevitabilmente in bilico.