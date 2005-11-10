Il Napoli non abbatte il muro del Sassuolo: 0-0 al Mapei Stadium, altro passo falso di Allegri
Pierpaolo Matrone
Il Napoli spreca un'altra occasione per rilanciarsi in classifica. La formazione di Massimiliano Allegri non va oltre lo 0-0 al Mapei Stadium contro un Sassuolo reduce da sei sconfitte consecutive, fallendo l'appuntamento con la seconda vittoria di fila in campionato, traguardo mai raggiunto in questa stagione. Troppo lenta e prevedibile la manovra degli azzurri, incapaci di abbattere il muro eretto dalla squadra di Roberto D'Aversa nonostante il forcing offensivo della ripresa.
Napoli prevedibile, il Sassuolo chiude tutti gli spazi
I neroverdi approcciano bene alla partita, rendendosi pericolosi con Laurienté e costringendo Rrahmani a un intervento provvidenziale in anticipo su Bowie. Il Napoli gestisce il possesso del pallone, ma fatica a trovare sbocchi offensivi: McTominay soffre la marcatura di Matic, mentre Hojlund viene neutralizzato da Idzes. La prima vera occasione degli azzurri arriva soltanto al 37', quando Lang impegna Muric con una conclusione sul primo palo.
Rrahmani spreca, assedio azzurro e brivido VAR nel recupero
Il Napoli aumenta la pressione nella ripresa e al 55' sciupa una colossale occasione con Rrahmani, che da pochi passi calcia addosso a Muric. Allegri inserisce Neres, Favasuli, Giovane e Lucca, aumentando il peso offensivo della squadra. Idzes mura una rovesciata di Anguissa, mentre Hojlund non riesce a deviare in porta un invitante traversone di Giovane. Al 90' Muric salva ancora su Lang e, sugli sviluppi del successivo corner, gli azzurri reclamano un rigore per un tocco di mano di Caleta-Car su colpo di testa di Lucca. Dopo una revisione al VAR, l'arbitro decide di non concederlo. Il Sassuolo resiste e interrompe la propria striscia negativa, il Napoli torna a casa con un solo punto.