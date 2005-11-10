Prime conseguenze in casa Pescara dopo l’inchiesta che vede coinvolto il presidente Daniele Sebastiani insieme ad altre 17 persone e 13 società a cui viene contestato un profitto illecito di 12,5 milioni di euro grazie a un “sistema di documenti contabili fittizi avrebbe svuotato le casse del Pescara e procurato bonus fiscali non spettanti”.

Sebastiani si dimette, Fraccastoro al suo posto

Secondo quanto riferito da Rete 8 all’inizio della settimana dovrebbero arrivare le dimissioni del presidente Sebastiani che lascerà il suo posto all’avvocato Giorgio Fraccastoro, attuale presidente di Saga – società che che gestisce i servizi dell’aeroporto d’Abruzzo -, che avrà pieni poteri

Come funzionava il meccanismo al centro dell’inchiesta

Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno già portato alla luce appropriazioni indebite per 4,5 milioni di euro ai danni della società abruzzese, le cui risorse sarebbero state progressivamente spostate verso aziende riconducibili al principale indagato. Per giustificare gli ammanchi sono state utilizzate fatture per operazioni inesistenti, inoltre sono stati ottenuti indebitamente crediti d’imposta ‘Bonus Sud’ e ‘Beni strumentali nuovi 4.0’ che hanno gonfiato il costo d’acquisto delle attrezzature tecnologiche finanziate coi citati bonus. Il meccanismo illecito utilizzava poi sponsorizzazioni fittizie, con la complicità di numerosi operatori economici campani, mediante le quali venivano restituite alla società sportiva le maggiori somme pagate dalla stessa per le citate attrezzature. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, quindi le ipotesi accusatorie dovranno essere confermate nelle successive fasi processuali. Fino a un’eventuale sentenza di condanna irrevocabile vale per tutti la presunzione di innocenza.