Il Milan prepara la trasferta contro il Cagliari, in programma domani sera alle 20.45 e valida per la tredicesima giornata di Serie A. Nell'allenamento svolto questa mattina a Milanello sono arrivate indicazioni importanti sulle condizioni dei giocatori in dubbio. Mister Ruben Amorim ritrova due pedine offensive: Gonçalo Ramos e Francesco Camarda hanno infatti recuperato dai rispettivi problemi fisici e si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo, rendendosi disponibili per la gara in Sardegna. Situazione differente per gli altri indisponibili, a partire da Luka Modric.

Modric, Pavlovic e Bartesaghi: niente trasferta

Il centrocampista croato non partirà con la squadra. Di comune accordo con lo staff medico, è stato deciso di non correre rischi e concedergli ulteriore tempo per recuperare, anche in vista dei prossimi impegni contro Parma, Sunderland, Napoli e Como. Anche Strahinja Pavlovic resterà a Milano: il difensore ha svolto lavoro personalizzato sia ieri sia oggi, proseguendo il percorso per ritrovare la migliore condizione. Indisponibile pure Davide Bartesaghi, ancora alle prese con il dolore alla gamba destra.

La partenza per la Sardegna

La squadra partirà alle 16.30 da Malpensa alla volta della Sardegna. A seguire la partita dagli spalti ci sarà anche Gerry Cardinale, atteso allo stadio. All'allenamento della prima squadra si sono aggregati inoltre alcuni giovani di Milan Futuro: Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera e Borsani.