Al Braglia non c'è partita nonostante la chiusura della prima frazione recitasse un vantaggio striminzito da parte dei canarini. Nella ripresa su scatena Montevago, il quale annichilisce un Padova troppo rimaneggiato per fronteggiare e mettere in difficoltà la seconda della classe.

LE PAGELLE DEL MODENA

Consiglio 6 - Barra dell'attenzione dritta solo all'inizio con un'uscita tempestiva, poi torna a viversi un pomeriggio tranquillo.

Folino 7 - Passa dalle stalla alle stelle con il rigore revocato dopo la concessione iniziale. Spinge a dismisura e recupera il pallone con veemenza per il tris emiliano. Dal 71' Ronco 6 - Seconda partita stagionale in scioltezza.

Adorni 6 - Sicuro e solido con qualche sbavatura giusto all'inizio. La partita non è delle più complicate, affatto.

Nador 6,5 - Il perno centrale di Galloppa è inossidabile. Potrebbe far reparto perfino da solo vista la stazza mastodontica.

Nieling 6 - Primo tempo tranquillo nonostante il pericolo corso all'inizio andando giù troppo facilmente sulla sportellata di Varas. Dal 46' Imputato 6,5 - Genera il tre a zero con l'uno due con il compagno e il filtrante per Montevago. Dirottato poi a destra.

Brugman 6,5 - A lui l'incarico della punizione sul quale si stappa la partita. Traiettoria velenosa sulla testa di Olzer. Dal 82' Fontana s.v.

Bianco 6,5 - Squillo nel primo tempo dalla distanza. Instancabile in mezzo al campo e continui strappi ad allungare e supportare la spinta.

Olzer 7,5 - Beffa un Sorrentino indeciso nell'uscita. Ci prova con il piede debole e pesca la testa di Montevago nella chiusura dei conti.

Ambrosino 6,5 - Diversi traccianti per i compagni, anche se il lampo lo compie con la percussione centrale come Mosè con le acque nell'Esodo. Dal 71' Bacchin 6 - Prova a impensierire il portiere da angolatura ridotta.

Bozhanaj 6,5 - Sgasa sulla corsia, arricchendo il repertorio con qualche tocco di fino. Ci prova diverse volte a partecipare alla festa, ma la traversa gli gioca un brutto scherzo. Dal 57' Santoro 6 - Festeggia la cento presenze con la maglia del Modena partendo dalla panchina, ma sfiorando il suo ennesimo assist con questa maglia.

Montevago 8 - Una macchina da gol. Che sia di testa o di piede non fa differenza per lui: il risultato è sempre lo stesso.

Allenatore: Galloppa 7 - Vero che i presupposti c'erano tutti viste le tante assenze in casa Padova, ma poi parla il campo e difficilmente mente. Stravince e domina la partita per tutti i novanta minuti, dimostrando come il secondo posto in solitario non sia casuale.

LE PAGELLE DEL PADOVA

Sorrentino 6 - Un portiere viene ricordato per gli errori e mai per le cose fatte giuste, ma questa volta non sarebbe cambiato nulla. Resta a metà sul traversone vincente di Brugman, prima di essere continuamente bersagliato.

Carissoni 5 - Bohzanaj gli fa venire il mal di testa, Ambrosino lo sfianca. Cambia numerose posizioni, ma in nessuna di queste riesce a salvare la pelle.

Silletti 5,5 - Concede troppi varchi centralmente quando dovrebbe fungere da collante con i braccetti.

Pastina 5,5 - Sventagliata alle stelle su punizione. Reparto interamente sfilacciato e distante, creando praterie. Dal 62' Capelli 5,5 - Cambio più offensivo non percepito.

Faedo 5,5 - Dalle sue retrovie nasce il possibile rigore, poi revocato. Si dimentica di accorciare sull'uomo, non leggendo il pericolo.

Zuelli 5 - Va a rilento, venendo sopraffatto dalla dinamicità dei centrocampisti del Modena. Dal 79' Marcolini s.v.

Giunti 5 - Ingenua la punizione concessa dal quale nasce il vantaggio dei canarini. Poco apporto offensivo. Dal 55' Seghetti 5,5 - Non si può cambiare le sorti di un incontro di questo calibro da soli. In ombra anche lui.

Pompetti 6 - Il più positivo nel centrocampo dei suoi. Avrebbero potuto indirizzare la sfida ma alla fine l'intervento di Folino viene ritenuto regolare, non si da per vinto.

Zanimacchia 6 - E' lo sbocco da cui può nascere qualcosa. Le poche azioni del Padova nascono dai suoi piedi, seppur si faccia soffiare il pallone che conduce al tre a zero. Dal 79' Cocchi s.v.

Varas 5,5 - Va a ostacolare il difendente regolarmente nell'episodio del rigore. Unica nota sufficiente, compensata poi dall'ammonizione e tanto altro.

Bortolussi 5,5 - Prova a portare la pressione sull'uscita iniziale, ma va con poco in là. Una sola conclusione, decisamente fuori dallo secchio. Dal 62' Moro 5,5 - La trama è sempre quella.

Allenatore: Calabro 5 - C'era già qualche sentore prima dell'inizio della partita, ora vedremo quale sarà l'evoluzione della panchina padovana. Le tante assenze incrementano hanno incrementato ulteriormente un gap già ampio.