Mister Fabio Pisacane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Milan, ha risposto anche a una domanda sulla crescita del talento ventenne Nicola Grandu. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Cagliari sul terzino.

Pisacane scommette sul classe 2006 Grandu

Grandu sta dimostrando tanto, guadagnandosi chance importanti...

"Grandu si sta facendo valere e sta dimostrando di poter stare in questa rosa. I compagni credono in lui e io lo tengo in considerazione come tutti gli altri".

I numeri di Grandu in questa stagione

Il giovane talento del Cagliari finora ha giocato due partite in prima squadra, collezionando ben 143 minuti in campo. Sia contro il Frosinone sia contro il Como Grandu è partito infatti dal 1'.