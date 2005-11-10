Padova, Porchia: "Servirà spirito di gruppo, ma consapevolezza di poter male al Modena"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 14:57Serie B
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29.11.2026 14:57Serie B
Il direttore sportivo del Padova, Sandro Porchia, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Modena: "Incontriamo la seconda forza del campionato. Servirà spirito di gruppo, ma consapevolezza che possiamo fare male al Modena nonostante i tanti infortuni. Non deve essere un alibi".
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