Nei tre anticipi, uno per girone, dell’ora di pranzo in Serie C sono arrivare due vittorie interne risicate. L’Arzignano ha infatti battuto a sorpresa il Trento secondo in classifica che dunque non è riuscito nell’impresa di sopravanzare l’Union Brescia capolista. Lo Spezia invece ringrazia due autoreti per completare la rimonta sul Pineto e portare a casa tre punti pesanti per la corsa promozione. 0-0 infine fra Barletta e Inter Under 23

Il programma della 16ª giornata di Serie C

GIRONE A

Sabato 28 novembre

Carpi-Lecco 0-0

Novara-Alcione 1-1

86’ Pitou (A), 90’+3’ Lanini (N)

Lumezzane-Desenzano 2-2

11' Ghillani (L), 13' Ebone (L), 59' Biondi (D), 71' Procaccio (D)

Ospitaletto-Brescia 0-0

Pergolettese-Giana Erminio 2-1

7' Roversi (P), 44' Quaggio (G), 62' De Marchi (P)

Domenica 29 novembre

Arzignano Valchiampo-Trento 1-0

24’ Fosu

Ore 14.30 – Cittadella-Pro Vercelli

Ore 14.30 – Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi

Ore 17.30 – Albinoleffe-Treviso

Ore 17.30 – Renate-Folgore

Classifica: Union Brescia 35*, Trento 33*, Cittadella 32, Arzignano Valchiampo 27*, Ospitaletto 26*, Treviso 25, Lecco 25*, Alcione 22*, Pergolettese 21*, AlbinoLeffe 20, Pro Vercelli 18, Juventus Next Gen 17, Lumezzane 17*, Novara 16*, Carpi 16*, Desenzano 15*, Giana Erminio 13*, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11

* una partita in più

GIRONE B

Sabato 28 novembre

Gubbio-Vado 3-0

10’ Beretta, 20’ Pinato, 71’ Ghirardello

Guidonia Montecelio-Campobasso 3-0

23’ Vertainen, 53’ Tonetto, 75’ Mastrantonio

Pescara-Pianese 2-2

17’ Negri (Pi), 22’ Cappellini (Pe), 73’ aut. Morelli (Pe), 90’+1’ Fabrizi (Pi)

Domenica 29 novembre

Spezia-Pineto 2-1

1’ Forte (P), 20’ aut. Di Renzo (S), 86’ aut. Nebuloso

Ore 14.30 – Perugia-Livorno

Ore 14.30 – Ravenna-Torres

Ore 17.30 – Atalanta U23-Forlì

Ore 17.30 – Vis Pesaro-Sambenedettese

Lunedì 30 novembre

Ore 20.30 – Latina-Grosseto

Ore 20.45 – Reggiana-Ostiamare (diretta RaiSport)

Classifica: Spezia 42*, Ravenna 35, Pescara 27*, Guidonia Montecelio 27*, Torres 26, Grosseto 23, Reggiana 22, Latina 21, Livorno 21, Perugia 20, Campobasso 20*, Atalanta U23 20, Pineto 19*, Pianese 17*, Vado 16*, Forlì 16, Gubbio 14*, Ostiamare 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9

* una partita in più

GIRONE C

Venerdì 27 novembre

Cavese-Scafatese 3-3

16’ e 90’ rig. Orlando (C), 40’ e 72’ Volpicelli (S), 56’ Brunet (S), 60’ Minaj (C)

Foggia-Casertana 0-3

14’ e 90’+5’ Manconi, 57’ Castelli

Sabato 28 novembre

Giugliano-Altamura 0-4

43’ aut. Greco, 52’ e 74’ Bocic, 66’ Dipinto

Salernitana-Monopoli 0-2

66' Gioielli, 71' Scipioni

Sorrento-Cosenza 1-2

34' Dametto (C), 60' D'Alena (C), 72' Potenza (S)

Domenica 29 novembre

Barletta-Inter U23 0-0

Ore 14.30 – Casarano-Catania

Ore 14.30 – Potenza-Audace Cerignola

Ore 17.30 – Bari-Savoia

Ore 17.30 – Crotone-Picerno

Classifica: Potenza 35, Bari 27, Monopoli 26*, Scafatese 25*, Audace Cerignola 24, Casertana 24*,Inter U23 24*, Sorrento 23*, Catania 23, Picerno 22, Cavese 20*, Altamura 20*, Barletta 20*, Casarano 19, Salernitana 19*, Cosenza 19*, Savoia 18, Giugliano 16*, Foggia 15*, Crotone 1°

* una partita in più

° penalizzato di 6 punti