Zé Pedro sta ultimando i preparativi per il big match contro il Milan di domani all'Unipol Domus, nel frattempo non ha fatto a meno di esprimere la sua contentezza alla vista del Porto di Francesco Farioli campione di Portogallo la scorsa stagione. Lì è rimasto circa quattro anni, prima di volare in Italia e vestire la maglia del Cagliari: "Mi ha fatto molto piacere vedere il Porto diventare campione, perché tifo Porto fin da bambino, è la squadra del mio cuore".

Il grande sogno

Nell'intervista a Diretta.it, tuttavia, il giocatore di 29 anni ha confidato anche il desiderio di raggiungere prima o poi la Nazionale portoghese: "Ovviamente tutti i calciatori sognano di rappresentare il proprio Paese e pertanto anche io sogno la Nazionale, sarebbe un onore. La Nazionale, però, passa sempre dal lavoro con il Club: solo facendo bene con il Cagliari potrei guadagnarmi questa possibilità".

Un messaggio a se stesso

Cosa direbbe oggi Zé Pedro a quel bambino che agli inizi sognava di diventare un calciatore professionista? Il terzino portoghese si è emozionato: "Questa è una bella domanda, mi fa venire anche i brividi", ha detto. "Ho sempre sognato di fare questa vita, di fare il calciatore. Non ho mai smesso di sognare e di lavorare per cercare di raggiungere questi obiettivi, di cui adesso sto raccogliendo i frutti, se possiamo dire così. Gli direi questo: non smettere di lavorare, non smettere di crederci, perché prima o poi il calcio ti ripagherà per quello che hai fatto per lui".

L'avversario

Quanto alle potenzialità finora espresse dal Milan con il nuovo allenatore, Ruben Amorim, Zé Pedro si è espresso così: "Amorim ha un’identità di gioco molto forte, vuole che la sua squadra faccia quello che chiede. È un allenatore molto bravo". Per affrontare i rossoneri davanti ai propri tifosi c'è solo una strada: "Noi dobbiamo fare del nostro meglio per ottenere un buon risultato in casa, perché contro qualsiasi avversario vogliamo sempre fare bene", ha concluso.