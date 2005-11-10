Entra nel vivo la 16ª giornata del campionato di Serie C, con quindici incontri in programma domenica 29 novembre, equamente distribuiti nei tre gironi. Una giornata che potrebbe ridisegnare gli equilibri sia nelle zone alte della classifica sia nella corsa alla salvezza. Riflettori puntati sulla lotta per il primato nel Girone A, sul confronto tra Ravenna e Torres nel Girone B e sulla sfida tra Potenza e Audace Cerignola nel Girone C.

Serie C, Girone A: Trento e Cittadella insidiano il Brescia

Il pareggio a reti inviolate dell'Union Brescia contro l'Ospitaletto offre una grande occasione alle inseguitrici. Ad aprire il programma domenicale sarà il Trento, impegnato alle 12.30 sul campo dell'Arzignano Valchiampo: in caso di successo, i gialloblù scavalcherebbero la formazione lombarda, portandosi momentaneamente al comando della classifica. Alle 14.30 toccherà invece al Cittadella, distante tre lunghezze dalla capolista e chiamato a vedersela con la Pro Vercelli. Contemporaneamente, la Juventus Next Gen ospiterà il fanalino di coda Dolomiti Bellunesi, a caccia di punti preziosi in chiave salvezza. Nel tardo pomeriggio il Treviso farà visita all'AlbinoLeffe, con l'obiettivo di consolidare il proprio piazzamento nelle zone alte della graduatoria. Particolarmente delicato lo scontro diretto tra Renate e Folgore Caratese, appaiate a quota 12 punti.

Girone B: Spezia per allungare, derby salvezza tra Vis Pesaro e Sambenedettese

Nel Girone B la capolista Spezia inaugurerà la domenica alle 12.30, ospitando il Pineto con l'obiettivo di mantenere almeno quattro punti di vantaggio sul Ravenna. Proprio la formazione romagnola sarà protagonista di uno degli incontri più interessanti della giornata, affrontando una Torres che occupa la quinta posizione in classifica. Alle 14.30 spazio anche al confronto tra Perugia e Livorno, due squadre separate da un solo punto e alla ricerca di continuità per risalire la graduatoria. L'Atalanta U23 ospiterà invece il Forlì alle 17.30. Grande attenzione per il derby marchigiano tra Vis Pesaro e Sambenedettese. Ultima contro penultima, con appena un punto a separare le due formazioni: un appuntamento particolarmente delicato per entrambe, chiamate a dare una svolta alla propria stagione. Il programma del girone si completerà lunedì sera con Latina-Grosseto e Reggiana-Ostiamare.

Girone C: Potenza-Cerignola il big match, Bari e Inter U23 a caccia di punti

Forte degli otto punti di vantaggio sul Bari, il Potenza ospiterà l'Audace Cerignola in una delle sfide più interessanti del fine settimana. La capolista proverà a consolidare il proprio primato, mentre i pugliesi hanno l'opportunità di avvicinarsi alla seconda posizione. Ad aprire il programma sarà però l'Inter U23, impegnata alle 12.30 sul campo del Barletta. I nerazzurri, a quota 23 punti, cercheranno un successo per guadagnare terreno sulle dirette concorrenti nelle zone alte della classifica. Impegno esterno anche per il Catania, atteso dal Casarano. Alle 17.30 toccherà invece al Bari di Massimo Rastelli, che ospiterà il Savoia con l'obiettivo di consolidare il secondo posto dopo il successo del Monopoli sul campo della Salernitana.

Il programma della 16ª giornata di Serie C

GIRONE A

Sabato 28 novembre

Carpi-Lecco 0-0

Novara-Alcione 1-1

86’ Pitou (A), 90’+3’ Lanini (N)

Lumezzane-Desenzano 2-2

11' Ghillani (L), 13' Ebone (L), 59' Biondi (D), 71' Procaccio (D)

Ospitaletto-Brescia 0-0

Pergolettese-Giana Erminio 2-1 7' Roversi (P), 44' Quaggio (G), 62' De Marchi (P)

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 – Arzignano Valchiampo-Trento

Ore 14.30 – Cittadella-Pro Vercelli

Ore 14.30 – Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi

Ore 17.30 – Albinoleffe-Treviso

Ore 17.30 – Renate-Folgore

Classifica: Union Brescia 35*, Trento 33, Cittadella 32, Ospitaletto 26*, Treviso 25, Lecco 25*, Arzignano Valchiampo 24, Alcione 22*, Pergolettese 21*, AlbinoLeffe 20, Pro Vercelli 18, Juventus Next Gen 17, Lumezzane 17*, Novara 16*, Carpi 16*, Desenzano 15*, Giana Erminio 13*, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11

* una partita in più

GIRONE B

Sabato 28 novembre

Gubbio-Vado 3-0

10’ Beretta, 20’ Pinato, 71’ Ghirardello

Guidonia Montecelio-Campobasso 3-0

23’ Vertainen, 53’ Tonetto, 75’ Mastrantonio

Pescara-Pianese 2-2

17’ Negri (Pi), 22’ Cappellini (Pe), 73’ aut. Morelli (Pe), 90’+1’ Fabrizi (Pi)

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 – Spezia-Pineto

Ore 14.30 – Perugia-Livorno

Ore 14.30 – Ravenna-Torres

Ore 17.30 – Atalanta U23-Forlì

Ore 17.30 – Vis Pesaro-Sambenedettese

Lunedì 30 novembre

Ore 20.30 – Latina-Grosseto

Ore 20.45 – Reggiana-Ostiamare (diretta RaiSport)

Classifica: Spezia 39, Ravenna 35, Pescara 27*, Guidonia Montecelio 27*, Torres 26, Grosseto 23, Reggiana 22, Latina 21, Livorno 21, Perugia 20, Campobasso 20*, Atalanta U23 20, Pineto 19, Pianese 17*, Vado 16*, Forlì 16, Gubbio 14*, Ostiamare 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9

* una partita in più

GIRONE C

Venerdì 27 novembre

Cavese-Scafatese 3-3

16’ e 90’ rig. Orlando (C), 40’ e 72’ Volpicelli (S), 56’ Brunet (S), 60’ Minaj (C)

Foggia-Casertana 0-3

14’ e 90’+5’ Manconi, 57’ Castelli

Sabato 28 novembre

Giugliano-Altamura 0-4

43’ aut. Greco, 52’ e 74’ Bocic, 66’ Dipinto

Salernitana-Monopoli 0-2

66' Gioielli, 71' Scipioni

Sorrento-Cosenza 1-2

34' Dametto (C), 60' D'Alena (C), 72' Potenza (S)

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 – Barletta-Inter U23

Ore 14.30 – Casarano-Catania

Ore 14.30 – Potenza-Audace Cerignola

Ore 17.30 – Bari-Savoia

Ore 17.30 – Crotone-Picerno

Classifica: Potenza 35, Bari 27, Monopoli 26*, Scafatese 25*, Audace Cerignola 24, Casertana 24*, Sorrento 23*, Inter U23 23, Catania 23, Picerno 22, Cavese 20*, Altamura 20*, Casarano 19, Salernitana 19*, Barletta 19, Cosenza 19*, Savoia 18, Giugliano 16*, Foggia 15*, Crotone 1°

* una partita in più

° penalizzato di 6 punti