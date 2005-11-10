Dopo la sconfitta contro il Monopoli, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato: "Non posso vedere persone, tifosi che si disperano per colpa di una squadra che non gioca all’altezza di una città che ha bisogno di altro. Mi spiace. Sono triste ma più che mettere impegno e finanza non posso farci niente. Penso che i tifosi abbiano ragione e non devono essere condannati per un periodo così brutto, in cui sicuramente loro non hanno responsabilità - riporta lacittàdisalerno.it -. Noi dobbiamo assumerci tutte le responsabilità e chiedere solo scusa. In questa società ho investito circa 150 milioni e non ho ottenuto i risultati che meritavo, la colpa è mia ma anche e sicuramente delle persone che gestiscono e hanno gestito questo club.

Ogni decisione presa con il fiuto e con la mia visione è stata rifiutata perché non ero uomo di calcio. Ogni mio slancio o visione non andava bene, quindi ho abdicato alle scelte dei manager e dei direttori. Se potessi tornare indietro, farei tutto in altro modo: prenderei decisioni da solo e mi assumerei le responsabilità. È questo il mio unico, grande rammarico: anche quest’anno avevo chiesto di non cambiare ma hanno voluto diversamente.

Ora c’è bisogno di un cambiamento: sono disponibile a fare dieci passi indietro per questa città, per questa tifoseria e tutti i salernitani. In buona fede e con sommo dispiacere chiedo alla città di poter sensibilizzare qualcuno o un gruppo di persone per subentrare. Non voglio recuperare alcun soldo, voglio solo che la Salernitana faccia bene e che la città e i tifosi, che sono il più grande patrimonio della società, possano trovare serenità quanto prima".