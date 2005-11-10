La Juventus si prepara a tornare in campo in campionato questa sera per affrontare il Como nel 13° turno di Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, Luciano Spalletti dovrebbe puntare sul 3-5-2, scegliendo un assetto con cinque uomini a centrocampo e due riferimenti offensivi. Tra i pali è previsto ovviamente Vicario, mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere composto dal recuperato Kalulu, con Bremer e Lucumì.

Sulle corsie laterali dovrebbero agire Celik a destra e Cambiaso a sinistra. In mezzo al campo spazio a McKennie, Douglas Luiz e Koopmeiners, chiamati a garantire equilibrio e qualità nella costruzione della manovra. Davanti, la coppia composta da Kolo Muani e Woltemade. Restano invece fuori dalla lista degli elementi disponibili Grabara, Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik e Nico Gonzalez.

Le probabili formazioni di Como-Juve

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore. Fabregas.

JUVENTUS (3–5-2) Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; Celik, McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade. Allenatore: Spalletti.