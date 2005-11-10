La Fiorentina ha deciso: Paolo Vanoli confermato alla guida della squadra nonostante il koTMW
Niccolò Righi
Nessun ribaltone in casa Fiorentina dopo il ko per 1-0 sul campo dell'Udinese, il secondo consecutivo in campionato. Una sconfitta che inevitabilmente ha riacceso i riflettori sulla posizione di Paolo Vanoli, con l'ipotesi di un secondo cambio in panchina, dopo l'esonero di Fabio Grosso alla terza giornata, che almeno per adesso può però essere esclusa.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, tuttavia, la dirigenza viola ha deciso infatti di confermare la fiducia all'attuale allenatore. Una posizione in linea con le parole pronunciate da Fabio Paratici nel prepartita, quando aveva ribadito il proprio sostegno a Vanoli. Il direttore sportivo sembrerebbe dunque intenzionato a proseguire con il tecnico, nonostante la sconfitta di Udine abbia rispedito la Fiorentina in piena zona retrocessione.