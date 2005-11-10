Non una dedica a un compagno di squadra, né un riferimento a qualche amico o parente. L'esultanza di Marcus Thuram dopo il quarto gol dell'Inter contro il Genoa, nella sfida disputata ieri a San Siro, aveva un destinatario decisamente particolare: Lucia Contreras, protagonista di GTA 6. L'attaccante francese ha formato una "L" con la mano destra, lasciando inizialmente spazio a diverse interpretazioni. A chiarire il significato del gesto è arrivato poi un riferimento sui social dello stesso attaccante nerazzurro, con tanto di tag e cuoricino dedicati al personaggio del videogioco.

Da Mbeumo a Verstappen: la febbre di GTA 6

La passione per il titolo Rockstar non riguarda soltanto Thuram. Tra gli sportivi conquistati dal videogioco c'è Max Verstappen, che avrebbe trascorso ben 40 ore a giocare durante il weekend del Gran Premio di Las Vegas. Curioso anche l'episodio di Brian Mbeumo: una sua sessione notturna prima dell'allenamento con il Manchester United aveva scatenato le critiche dei tifosi. Nel mondo NBA, invece, Jose Alvarado ha trasformato il proprio soprannome in "Grand Theft Alvarado", mentre Gary Payton II ha raccontato di aver passato un'intera giornata davanti alla console.

Il fenomeno conquista anche gli spogliatoi

Non mancano altri aneddoti: Klay Thompson è rimasto sorpreso nel ritrovare nel gioco l'edificio in cui vive a Miami, mentre Erik Spoelstra avrebbe invitato i suoi giocatori a trascorrere le giornate di riposo giocando. Tra console portate nei circuiti di Formula 1 e allenatori preoccupati per le notti insonni dei propri calciatori, GTA 6 è diventato molto più di un semplice passatempo. Anche per Thuram, capace di trasformare un'esultanza in una dedica piena di aura.