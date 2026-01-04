Napoli, Conte a Roma per la quarta di fila: due recuperi, ma stesso undici

Dopo tre vittorie di fila, le due spettacolari che hanno portato la Supercoppa e quella di Cremona, il Napoli apre il suo 2026 all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. L'obiettivo è centrare la quarta vittoria di fila, dare continuità alle prestazioni ed ai risultati e staccare anche le quarte dopo le frenate di Juventus e Roma negli anticipi. Tutt'altro che semplice però la prima delle otto gare di un gennaio affollatissimo, contro l'avversario capace l'anno scorso di ottenere due vittorie (una in Coppa Italia) ed un pareggio contro i partenopei. Dopo una settimana quasi tipo, Antonio Conte non dovrebbe cambiare l'undici di partenza anche se tra i convocati per Roma ci sono (finalmente) due recuperi ed altri sembrano lentamente avvicinarsi.

Squadra che vince non si cambia

Antonio Conte, come detto, non dovrebbe operare cambiamenti anche perché oltre alle tre vittorie di fila ci sono anche 0 gol subiti. In difesa Juan Jesus è ampiamente favorito su Buongiorno per far parte della linea difensiva con Rrahmani e Di Lorenzo. In mediana Politano e Spinazzola (ha smaltito l'affaticamento rimediato a Cremona) verso la conferma ai lati, con McTominay e Lobotka inamovibili mentre in attacco con Neres e Hojlund dovrebbe esserci ancora Elmas, favorito su Lang al centro anche dei rumors di mercato.

Due novità tra i convocati

La bella notizia è rappresentata da un doppio recupero. Si tratta di Mathias Olivera, fuori alla vigilia della Supercoppa, e di Alex Meret che è rimasto fuori due mesi dopo la frattura al secondo metatarso del piede destro. C'è bisogno ancora di un po' di tempo, invece, per Beukema che non ha smaltito del tutto un trauma contusivo rimediato a Riad. Servirà almeno una decina di giorni, invece, per uno dei ritorni più attesi, quello di Frank Anguissa che andrebbe a risolvere anche i problemi (almeno numerici) a centrocampo.