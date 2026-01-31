Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Napoli, Conte: "Altri indebitati e noi bloccati sul mercato. Di Lorenzo? Sono incazzato"

Napoli, Conte: "Altri indebitati e noi bloccati sul mercato. Di Lorenzo? Sono incazzato"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:35Serie A
Pierpaolo Matrone

Antonio Conte, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Maradona per rispondere alle domande della stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina. Come di consueto, diretta testuale qui su TuttoMercatoWeb.com.

20.25 - Inizia la conferenza stampa.

Le sensazioni sull'infortunio di Di Lorenzo e l'importanza della vittoria.
Per quello che riguarda la vittoria penso che sia stata meritata, ma non siamo stati cattivi sotto rete. Dobbiamo essere più incisivi, altrimenti capita che una punizione o un calcio d'angolo e ti mangi le mani perché perdi altri punti. La squadra ha fatto una buona prestazione come la aveva fatta secondo me contro Chelsea e Juventus. Quello che dispiace è che così si sta andando verso la rovina del calcio, perché non si sta capendo che mettere così tante partite... i club stesso non capiscono. Oggi il dio denaro è all'apice di tutto. Sono convinto che mi prenderò tutte le critiche: 'Eh lui si prende lo stipendio'. Queste sono tutte c*zzate! Io lo faccio per passione, grazie a Dio non ho bisogno di soldi. Cerco di tutelare questo sport, si va verso lo spettacolo, a portare squadre all'estero e in Australia, non si pensa alla difficoltà di mettere così tante partite. Abbiamo fatto 9 partite in 27 giorni, hanno giocato in tanti, anche Di Lorenzo ha giocato perché non c'erano alternative. Sono situazioni brutte, si tratta probabilmente di una rottura del ginocchio, ne pagano le conseguenze il Napoli e la Nazionale. Sinceramente mi dispiace tanto per il ragazzo. Per certi versi ti senti non dico colpevole a farli giocare sempre, ma se siamo questi c'è un po' di affaticamento. Se sei stanco la muscolatura non sempre risponde in maniera positiva, ti va male e ti rompi il tendine o un ginocchio. Dispiace perché rovini stagioni al ragazzo, al club e alla Nazionale. Detto questo, c'è solo da ringraziare i ragazzi che hanno fatto un tour de force, è un qualcosa di straordinario e unico, non credo che ci sia un'altra squadra che ha avuto un'emergenza come la nostra. Per di più abbiamo anche il mercato bloccato, è fantastica questa cosa: siamo l'unica squadra che ha 240 milioni in cassa, attivi. Ci sono società indebitate e noi abbiamo il mercato bloccato, questo è fantastico (ride, ndr). Però queste sono le regole e le accettiamo, che dobbiamo fare.... Invece di pensare alle nuove regole del calcio, al VAR, al fallo di mano, a giocare a Perth in Australia, a fare quattro partite in Arabia, bisognerebbe essere più intelligenti e pensare a tutelare questo bellissimo sport, tutelare  chi è il vero artefice di questo sport: il calciatore. Non siamo né noi allenatori né i presidenti, ma è il calciatore. Bisognerebbe tutelarlo molto meglio secondo me. Scusate ma sono incazzato".

Cosa l'ha colpita di più della prestazione della squadra?
"Non avevo dubbi sul discorso della prestazione, venivamo da due prestazioni importanti. Checché se ne dica, anche contro la Juventus sul campo loro abbiamo fatto una partita di grande sostanza e personalità. Contro il Chelsea abbiamo fatto secondo me una delle migliori prestazioni in assoluto, decisa dai colpi di alcuni campioni. Oggi ho detto ai ragazzi: 'Veniamo da due sconfitte, ma portiamo in campo quello che abbiamo fatto in campo e quello che abbiamo preparato, con attenzione e determinazione'. Se devo trovare il pelo nell'uovo: dobbiamo fare più gol. Dopo aver creato così tante situazioni finisce che stai sempre 2-1 e rischi che fai 2-2. Ricordiamoci quanto è fresca la ferita di Copenhagen che ancora ci brucia. Su questo dobbiamo migliorare. Ma sono contento e orgoglioso di questi ragazzi. Quello che ho chiesto è che dobbiamo cercare di recuperare qualche calciatore, chi non sta bene si deve sistemare fisicamente, non possiamo andare avanti così".

Su Gutierrez.
"Se vi ricordate prima del Qarabag ebbe una distorsione, quella se l'è portata un po' dietro e ha fatto fatica a recuperare la condizione fisica. Parliamo di un ragazzo serio, non ha mai giocato a destra, non è Politano, lui è più difensivo rispetto a Matteo, ma può fare delle giocate e mettere dei cross come fa Spinazzola dall'altra parte. Questo gol gli dà ancora più fiducia. Siamo contenti perché abbiamo preso un buon giocatore".

20.35 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Napoli, Conte: "Infortunio al crociato per Di Lorenzo, la situazione è insostenibile"... Napoli, Conte: "Infortunio al crociato per Di Lorenzo, la situazione è insostenibile"
Napoli, Conte: "Champions? Non siamo stati premiati. Per Lukaku dobbiamo avere pazienza"... Napoli, Conte: "Champions? Non siamo stati premiati. Per Lukaku dobbiamo avere pazienza"
Conte si aggrappa al Maradona. Il Corriere di Napoli: "Difendere il fortino in campionato"... Conte si aggrappa al Maradona. Il Corriere di Napoli: "Difendere il fortino in campionato"
Altre notizie Serie A
Pisa, Fiorentina, Verona: in fondo perdono tutte, la lotta salvezza si delinea Pisa, Fiorentina, Verona: in fondo perdono tutte, la lotta salvezza si delinea
Primo contatto fra Ademola Lookman e Diego Pablo Simeone. Domani giornata chiave TMWPrimo contatto fra Ademola Lookman e Diego Pablo Simeone. Domani giornata chiave
Cagliari-Hellas Verona 4-0, le pagelle: Pisacane, ma che bel Casteddu. Sarr ingenuo,... Cagliari-Hellas Verona 4-0, le pagelle: Pisacane, ma che bel Casteddu. Sarr ingenuo, difesa distratta
Il Cagliari dimentica la lotta salvezza. Il Verona rimane impantanato: la classifica... Il Cagliari dimentica la lotta salvezza. Il Verona rimane impantanato: la classifica di Serie A
Cagliari, grido salvezza per Pisacane: 4-0, tracollo verticale del Verona Cagliari, grido salvezza per Pisacane: 4-0, tracollo verticale del Verona
Il Cagliari si diverte: poker al Verona, a segno anche Idrissi al 92' Il Cagliari si diverte: poker al Verona, a segno anche Idrissi al 92'
Napoli, Vergara: "Non mi aspettavo i due gol consecutivi sotto la curva" Napoli, Vergara: "Non mi aspettavo i due gol consecutivi sotto la curva"
Verona, è notte fonda: 3-0 del Cagliari, a segno anche Sulemana Verona, è notte fonda: 3-0 del Cagliari, a segno anche Sulemana
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
1 Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche
2 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
3 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
4 Calciomercato Juventus, contatti esplorativi con lo Stoccarda per Demirovic
5 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Romagnoli-Qatar non si fa: 12 milioni accettati, ma troppo tardi
Immagine top news n.1 Napoli, Conte: "Infortunio al crociato per Di Lorenzo, la situazione è insostenibile"
Immagine top news n.2 Arriva l'annuncio del Milan, Maignan rinnova il contratto: "Scriviamo insieme la storia"
Immagine top news n.3 Resti al Milan? Nkunku risponde senza esitazioni ai tifosi rossoneri fuori da Milanello: "Sì"
Immagine top news n.4 Milan, Maignan appena arrivato in sede per firmare il rinnovo. Le immagini e i dettagli
Immagine top news n.5 Dal Bayern alla Juve, lo manda Yildiz (o meglio, i suoi agenti): tutto sul talento Adin Licina
Immagine top news n.6 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Immagine top news n.7 Sulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin Licina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Esposito e quella promessa di Pisacane: "A Firenze ha promesso giorni liberi..."
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Fiorentina, Verona: in fondo perdono tutte, la lotta salvezza si delinea
Immagine news Serie A n.3 Primo contatto fra Ademola Lookman e Diego Pablo Simeone. Domani giornata chiave
Immagine news Serie A n.4 Cagliari-Hellas Verona 4-0, le pagelle: Pisacane, ma che bel Casteddu. Sarr ingenuo, difesa distratta
Immagine news Serie A n.5 Il Cagliari dimentica la lotta salvezza. Il Verona rimane impantanato: la classifica di Serie A
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, grido salvezza per Pisacane: 4-0, tracollo verticale del Verona
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Dionisi: "Ci è mancata qualità, il Modena ha valori diversi dai nostri"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Ruocco: "Punto importante, siamo vivi e lotteremo per salvarci"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Gorgone: "Mi aspettavo una gara sporca, ma dobbiamo sbagliare meno”
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Donadoni: "Vlahovic ragazzo d'oro, non farebbe male neanche a una mosca..."
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Gregucci: "Aggrappati all'osso, ma non basta. Pafundi deve migliorare"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Brugman: "Qui ho lasciato il cuore, voglio riportare il club dove merita"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: "Troppe assenze, ma serve reagire subito"
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, Colombo: "Col Latina servirà l’atteggiamento giusto per pareggiare il loro entusiasmo"
Immagine news Serie C n.3 Colpo in entrata per il Cosenza, dalla Fiorentina arriva in prestito il 2007 Vannucchi
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati delle 17:30: super Campobasso, crescono Bra e Pergolettese
Immagine news Serie C n.5 Non solo Ladinetti e Perretta. Anche Pretato verso l'addio al Pontedera
Immagine news Serie C n.6 Triestina ko con l'Arzignano. Marino: "Forse non ho fatto capire che affrontiamo una guerra"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping