Conte si aggrappa al Maradona. Il Corriere di Napoli: "Difendere il fortino in campionato"
Nel momento della crisi, il Napoli prova ad aggrapparsi al suo fortino Maradona. Dopo la delusione della Champions, alle 18:00 gli azzurri tornano in campo per affrontare la Fiorentina, nel delicato match valevole per la 23ª giornata.
Antonio Conte è ancora alle prese con i tanti infortuni che hanno messo in ginocchio la sua squadra e per questo, nonostante le fatiche in Champions, la squadra non si discosterà molto da quella vista contro il Chelsea. Davanti assieme a Elmas e Hojlund spazio ancora al gioiellino Vergara, unica nota positiva in questo momento buio per gli azzurri.
Per quanto riguarda il mercato, adesso Aliasson Santos sembra veramente ad un passo. Il Napoli proprio in queste ore sta trattando l’esterno d’attacco classe 2006 dello Sporting Club sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15.
