Napoli, obiettivo playoff. Il Mattino in prima pagina: "Champions, l'impresa possibile"

L'amaro pareggio di Copenaghen complica la Champions League del Napoli, che stando alla classifica attuale in questo momento sarebbe clamorosamente eliminato. Per raggiungere i playoff gli azzurri dovranno vincere contro il Chelsea nell'ultima giornata della League Phase e sperare nel giusto intreccio di risultati. Il Mattino tratta l'argomento nella sua prima pagina di oggi: "Champions, l'impresa possibile. Bisogna ritrovare i veri azzurri - si legge sul quotidiano campano -. Ora Conte chiede lo scatto d'orgoglio".

"Queste sono partite in cui non c'è niente da dire - le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa post partita -. Se ognuno di noi ha un'anima e una coscienza, sa cosa è stato fatto di positivo e cosa è mancato. Non c'è bisogno di qualcuno che rimarchi determinate situazioni. Siamo tutti grandi e con esperienza e sappiamo quello che oggi è mancato. Dispiace perché sapevamo tutti quanti l'importanza della partita, per non ridursi all'ultima con un top club come il Chelsea, ed arrivarci dopo un impegno importante in campionato dopo tre giorni. Ci siamo complicati la vita, dipendevamo da noi stessi. Su questo dobbiamo crescere. La situazione era in mano nostra e questo ci deve far riflettere. Non c'è bisogno in questo caso che l'allenatore faccia la riflessione, oggi è talmente parlante che non parlerò. Non c'è bisogno di dire niente".