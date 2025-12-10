Celta Vigo, il tecnico Giraldez: "Il Bologna è molto forte, dobbiamo rispettarlo"

Nel giorno di vigilia della sfida di Conference League tra Celta Vigo e Bologna, il tecnico della formazione iberica Claudio Giraldez, ha parlato così in conferenza stampa: "Sappiamo che è un avversario molto forte. E' a sei punti dalla vetta della Serie A, ha vinto la Coppa Italia e l'anno scorso ha giocato in Champions League. Difendono a coppie, dobbiamo essere molto attenti e concentrati. Hanno battuto grandi squadre in Italia, significa che dobbiamo essere molto attenti e intelligenti. Dobbiamo sfruttare lo slancio del Bernabeu per aumentare la nostra fiducia e giocare una gran partita. Il loro curriculum la dice lunga sulla loro pericolosità, dobbiamo rispettare questo Bologna".

Sui tifosi

"Si affrontano due squadre formidabili a livello fisico. Così come abbiamo giocato molto bene contro il Real Madrid, mantenendo un'ottima condizione fisica e un ottimo livello tattico, mentale e tecnico, abbiamo la capacità di competere contro Bologna e Athletic Bilbao e vogliamo dimostrarlo sul campo. Non c'è molta differenza tra la partita giocata al Bernabeu e le altre che giochiamo, dobbiamo normalizzare questo nostro comportamento in campo ogni partita. Abbiamo sentito l'amore dei tifosi ogni partita, l'atmosfera era spettacolare. L'Europa è su una scala diversa. Non si vive ogni anno come la Liga".

Sulla possibile formazione

"Preferisco non dire chi giocherà tra Radu e Villar, Entrambi si sentono bene, siamo fiduciosi su entrambi e decideremo cosa è meglio per la squadra. Non ci sarà Pablo Duràn, non è niente di grave ma ha un po' di fastidio alla spalla e dovrà fermarsi. Ilaix Moriba è un giocatore spettacolare che ci completa molto fisicamente e in termini di profondità, cosa che ci mancava. Ha un lato personale e umano, una qualità di leadership che non è sempre visibile, ci dà un gran contributo. Ha ampi margini di miglioramento, il che è importante. Sono il primo a pretendere di più da lui, ha ancora molto da dimostrare. Speriamo che domani sia il momento migliore nel caso in cui dovesse scendere in campo".