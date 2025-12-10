Acquisti centrati e qualche buco nell'acqua: le Top e Flop 11 del Torino di Petrachi

Gianluca Petrachi è tornato in carica come Direttore sportivo del Torino, dopo che aveva già lavorato per un decennio da dirigente dei granata. Dopo un anno di inserimento, l'inizio della sua carica da Ds che ha mantenuto dal 2010 al 2019. Di seguito ecco dunque la formazione ideale del Torino di Petrachi, ma anche quella composta dagli acquisti meno azzeccati. Se nel primo gruppo si ritrovano molte colonne del Torino degli anni dieci del Duemila, nella seconda ci sarà forse da sforzarsi un po' di più per collegare nomi e volti.

TOP 11 DEL TORINO DI PETRACHI (3-4-1-2): Sirigu; Darmian, Glik, Nkoulou; Bruno Peres, Baselli, Ansaldi, D'Ambrosio; Cerci; Immobile, Belotti.

Menzioni d'onore: V. Milinkovic-Savic, Bremer, Izzo, Maksimovic, Moretti, Zappacosta, Ljajic, Falque.

FLOP 11 DEL TORINO DI PETRACHI (4-3-3): Rubinho; Vesovic, Ferronetti, Carrieri, Gaston Silva; Bakic, Tachtsidis, Soriano; Gabionetta, Jonathas, Sanchez Mino.

Menzioni d'onore: Carrieri, Filipe Oliveira, Obodo, Bernacci, Pasquato, G. Sansone, Barreto, Larrondo, Niang.

Il Torino ha reso noto il ritorno in dirigenza di Petrachi con lo stesso comunicato ufficiale in cui faceva sapere dell'esonero di Vagnati: "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".