Benfica-Napoli, le probabili formazioni: Mourinho vs Conte, pochi dubbi per entrambi

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:06Probabili formazioni
Marco Pieracci

Esame portoghese per il Napoli, impegnato stasera (calcio d'inizio ore 21) a Lisbona contro il Benfica nella sesta giornata di Champions League. Al Da Luz tornano a sfidarsi a distanza di quasi otto anni due degli allenatori più vincenti in attività: Josè Mourinho da una parte e Antonio Conte dall’altra, per la prima volta da avversari nella massima competizione continentale dopo essersi incrociati più volte tra Italia e Inghilterra. L’ultimo precedente risalente al 2018, nella finale di FA Cup vinta dal Chelsea guidato dal salentino. La direzione arbitrale è stata affidata al fischietto sloveno Slavko Vincic.

COME ARRIVA IL BENFICA - Se il Napoli, ventesimo nella League Phase con 7 punti nelle prime cinque partite, è tornato in corsa per agganciare almeno i playoff, alle Aquile servirebbe un percorso netto o quasi per evitare l’eliminazione diretta. La classifica piange: sono appena tre i punti raccolti, frutto di un solo successo e quattro sconfitte. Lo Special One dovrebbe puntare sull’undici tipo, senza grosse novità rispetto al pareggio nel derby cittadino con lo Sporting: Pavlidis sarà il riferimento avanzato del 4-2-3-1, supportato sulla trequarti da Sudakov, Barreiro e Aursnes.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Emergenza ancora lontana dal rientrare: restano a casa Meret, Lobotka, Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, oltre ai fuori lista Mazzocchi e Marianucci. Gutierrez spera nel recupero in extremis ma in ogni caso non partirebbe dal primo minuto a sinistra, dove Spinazzola insidia la titolarità di Olivera. É questo l’unico piccolo dubbio da risolvere, scelte obbligate in mediana: Elmas confermato al fianco di McTominay, mentre davanti va verso un’altra panchina Politano, con la conferma del tridente formato da Neres, Hojlund e Lang.

