Napoli, caso De Bruyne: il belga potrebbe partire dalla panchina contro il Venezia

Il rapporto tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne attraversa un momento delicato dopo le tensioni emerse durante la sfida di Champions League contro il Villarreal. Il tecnico ha ribadito al centrocampista le proprie richieste tattiche: stare più vicino alla punta e seguire le indicazioni dalla panchina. In vista della gara contro il Venezia, il belga potrebbe quindi partire fuori dall'undici titolare.

Allegri vuole una risposta dal belga

L'eventuale esclusione non sarebbe ufficialmente legata all'episodio in campo, ma rappresenterebbe un segnale chiaro sulle aspettative dell'allenatore. Allegri vuole che De Bruyne si adatti alle sue indicazioni e contribuisca a ritrovare equilibrio in una squadra reduce da un periodo complicato. La sfida contro il Venezia diventa così un passaggio importante per il Napoli e per il rapporto tra il tecnico e uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Lo riporta Il Mattino