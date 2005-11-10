Napoli, tensione tra Allegri e De Bruyne: incomprensioni in campo, oggi nuovo confronto

Altro giro altra corsa. Tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne, allenatore e stella del Napoli, è tornata la tensione e dopo una pace apparente durata soltanto una partita, quella contro il Venezia vinta dagli azzurri anche grazie alla doppietta del belga, anche ieri sera allo stadio de la Ceramica, durante la gara contro il Villarreal tra i due c'è stata più di un'incomprensione.

Le urla di Allegri e il silenzio di De Bruyne

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it l'allenatore, durante la partita, poi persa dai partenopei per 3-1, ha richiamato più e più volte il giocatore, invitandolo ad arretrare la sua posizione per lasciare maggior spazio per gli inserimenti a McTominay, ma il belga ha come fatto finta di non sentire, restando alto e sbracciando a più riprese anche con i compagni indicando la porta degli avversari come target da seguire.

Il confronto

Il Napoli è rientrato in Italia nelle scorse ore e si è recato subito a Castel Volturno, visto che Allegri aveva bisogno di un po' di tempo per spiegare alla sua squadra cosa non abbia funzionato nella gara di Champions. Sicuramente ci sarà stato anche un confronto tra Allegri e De Bruyne, che dovranno chiarirsi al più presto per non creare un vero caso.