"Non c'è piede dentro e piede fuori, è un giocatore straordinario. Basta vedere stasera, sta facendo bene. L'anno scorso è stato fuori 4-5 mesi per infortunio, non è un ragazzino. Ha fatto bene in nazionale, ma aveva fatto bene anche con noi. A volte la percezione ti fa dare un giudizio diverso, io sono molto contento di lui come degli altri": così ha parlato il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri ai microfoni Dazn, al termine della sfida vinta dai suoi per 1-0 contro il Torino allo stadio Maradona.

Il riferimento? A Kevin De Bruyne, solo inizialmente lasciato in panchina dall'allenatore. Salvo poi essere stato costretto a inserirlo dall'infortunio - l'ennesimo fra le fila dei partenopei - patito da Antonio Vergara per un problema al piede.

Ma è proprio come dice Allegri? Attorno a De Bruyne continua ad esserci la sensazione che a gennaio si possa muovere qualcosa per lui, con il PSV Eindhoven in prima linea per dargli nuovi stimoli e una nuova ripartenza. L'ultima sosta delle nazionali ha portato dichiarazioni, da parte di De Bruyne e anche di sua moglie, che non possono lasciare indifferenti.

Bosz sul possibile arrivo di De Bruyne

Ieri intanto ha parlato di KDB anche il tecnico del PSV, Peter Bosz: “Come sto vivendo tutto questo? Da bordo campo. Ho molti incarichi all'interno di questo club e, fortunatamente, questo non è uno di questi. Questa è una questione che spetta a Earnest Stewart (direttore tecnico, ndr), è lui che si occupa di queste cose. Certo, ne parlo con lui, ma è una questione tra me e lui”, ha dichiarato il tecnico olandese, rimandando dunque alla dirigenza qualsiasi discorso relativo alla trattativa per il fuoriclasse belga.