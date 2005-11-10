Il Napoli accelera sul fronte infrastrutture e rilancia il progetto stadio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo il centro sportivo di Qualiano, Aurelio De Laurentiis continua a lavorare anche sul nuovo impianto e ha chiesto un incontro al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per discutere dell’ex area Q8 a Napoli Est.

Il faccia a faccia tra il presidente azzurro e il primo cittadino potrebbe tenersi anche prima di Natale.

La festa di Natale una prima occasione

Un’occasione di incontro, in ogni caso, è già in calendario. Lunedì prossimo, 30 novembre, il club organizzerà a Pietrarsa la festa di Natale, alla quale sono previsti 700 invitati. Tra questi ci saranno De Laurentiis e il sindaco Manfredi, ma anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. La serata prenderà il via alle 19.26, un orario simbolico che richiama l’anno di fondazione del Napoli, il 1926.