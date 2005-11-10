Stasera alle 21 la Juventus affronterà la squadra cipriota dell'Omonia Nicosia. L'ex Torino Zanos Savva, oggi tornato in Patria all'Olympiakos Nicosia, ha parlato a Tuttosport dei prossimi rivali dei bianconeri: "L’Omonia è una squadra molto forte: in questo momento è la migliore di Cipro", le sue parole.

L'ala classe 2005 ha poi spiegato: "Ha giocatori di qualità e molto veloci, penso che possa mettere in difficoltà la Juve. Ovviamente, però, la Juve è un grande club con giocatori di altissimo livello, quindi anche l’Omonia dovrà fare molta attenzione. Vedrete Ewandro e Andreou: sono fortissimi".

Savva parla del presente e dell'infortunio

Savva ha anche parlato del suo presente: "A livello personale sto bene. Mi sto divertendo molto qui e sono riuscito a segnare 3 gol e a fare 2 assist nelle prime partite, quindi sono contento di come stanno andando le cose. Ho anche ricevuto la mia prima convocazione in Nazionale, un grande traguardo".

"Il Toro è una squadra che continuo a tifare e a seguire ogni fine settimana. Tornarci? Oggi la mia priorità è stare bene fisicamente, giocare con continuità e concentrarmi su una partita alla volta. Per il futuro vedremo, nel calcio non si sa mai", ha aggiunto. E sul grave infortunio che ha patito: "Se ho mai pensato di lasciare il calcio? Ci sono stati momenti in cui non riuscivo a vedere la luce in fondo al tunnel e mi chiedevo se valesse davvero la pena stare lontano da casa, dalla mia famiglia e dai miei amici, affrontando questo infortunio da solo. Però non ho mai smesso di sognare e di lottare per tornare in campo. Senza il sostegno della mia famiglia e dei miei amici non ce l'avrei fatta".