Il rientro da Manchester porta con sé qualche buona notizia per il Napoli. L'emergenza non è ancora alle spalle, ma rispetto alla sfida di Champions League il quadro appare decisamente più confortante in vista della gara di domenica contro il Sassuolo. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, saranno infatti nuovamente a disposizione Costantino Favasuli e Luca Marianucci, assenti dalla lista europea, oltre a Rafa Marin, che aveva saltato l'impegno per squalifica.

Neres torna tra i convocati

Indicazioni positive arrivano anche dal reparto offensivo. David Neres ha seguito la squadra nella trasferta inglese, accomodandosi in panchina: un segnale di progressivo recupero per il brasiliano, che potrebbe presto tornare a ritagliarsi spazio nelle rotazioni. Le sue condizioni saranno monitorate, ma la sensazione è che anche davanti l'infermeria stia lentamente iniziando a svuotarsi.

Di Lorenzo e Badiashile, rientro previsto contro il Lecce

Le prospettive migliorano ulteriormente guardando alle prossime settimane. Come anticipato da Allegri, contro il Lecce, tra una decina di giorni, dovrebbero tornare nell'elenco dei convocati anche Di Lorenzo e Badiashile. Un recupero che consentirebbe di ricostruire quasi completamente il reparto arretrato, in attesa di Buongiorno, il cui rientro è previsto nel 2027. Intanto, da oggi, l'attenzione sarà tutta rivolta alla preparazione della sfida contro il Sassuolo.