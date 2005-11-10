Finn Jeltsch era uno degli osservati speciali di Inter-Stoccarda, se non altro perché proprio Baccin e gli uomini mercato nerazzurri hanno mostrato grande interesse nel difensore tedesco, obiettivo del club di Viale della Liberazione per la prossima estate. Forte di un contratto fino al 2030, la dirigenza della società biancorossa chiede 40 milioni di euro, un prezzo davvero alto che evidenzia la convinzione che abbia qualità fuori dal comune.

A San Siro però è rimandato

Affrontare Pio Esposito e Thuram di questi tempi è complicato per chiunque e lui non fa eccezione. Il centrale classe 2006 tenta di arrangiarsi in qualche modo, a volte esce bene palla al piede, ma in marcatura fatica con l'italiano che lo porta a spasso e il francese che ringrazia uno scellerato retropassaggio che per poco non gli permette di siglare il gol del momentaneo 1-0. Ci sarà tempo per dimostrare il suo valore, ma contro l'Inter non ha certo fatto la sua miglior partita.

I piani non cambiano

Una sfida non significa niente, l'Inter lo ha opzionato e non smetterà di monitorare la sua crescita nei prossimi mesi, con la speranza di strappare il suo sì e magari ottenere uno sconto dallo Stoccarda. Alto un metro e ottantotto centimetri è in grado di fare il centrale, ma all'occorrenza può anche fare il braccetto di destra, vista la sua propensione offensiva. Gli scout prendono nota.