Una giornata destinata a restare negli annali di questo campionato. Il tredicesimo turno di Serie B non ha regalato soltanto colpi di scena e ribaltoni in classifica, ma ha anche abbattuto un primato statistico: con ben 33 reti messe a segno, questo weekend supera il precedente record stagionale di 30 gol, registrato in occasione della 2ª e della 7ª giornata. Una media altissima, figlia di partite spettacolari, goleade inattese e ribaltamenti di fronte che ridisegnano gli equilibri sia in vetta che in coda.

In cima alla graduatoria il Palermo manda un messaggio chiarissimo al campionato. I rosanero travolgono il SudTirol per 4-1 al "Barbera", chiudendo virtualmente i conti già nella prima frazione con la rete di Johnsen, il raddoppio del solito Pohjanpalo e il tris di Vavassori, prima del sigillo finale ancora firmato da Johnsen (inutile per gli altoatesini il gol della bandiera di Rispoli). Con questi tre punti i siciliani toccano quota 30 e allungano sulla diretta inseguitrice.

Il Modena, infatti, rallenta la propria corsa sul difficile campo del Pisa: all'Arena Garibaldi finisce 1-1, con Bianco che risponde nella ripresa al vantaggio nerazzurro firmato da Marras in apertura di secondo tempo. Un punto che permette ai canarini di salire a 27 punti, ma che porta il distacco dalla capolista a tre lunghezze.

A contribuire in maniera decisiva al record di gol sono state le due autentiche goleade di giornata. Clamoroso il 5-0 con cui il Benevento ha spazzato via un Empoli in crisi nera (esonerato Andreoletti): un dominio totale dei sanniti, andati a segno con cinque marcatori diversi (Okereke, Prisco, Tumminello, Siatounis e Cherubini) che proietta i giallorossi a quota 19, a ridosso della zona playoff.

Altrettanto roboante il successo del Cesena, che al "Manuzzi" rifila un pesantissimo 5-1 all'Ascoli nello scontro diretto d'alta quota. Dopo i gol di Caprini e Gelli, il palcoscenico è stato tutto di Shpendi, autore di una straordinaria tripletta nel finale che rende vano il gol marchigiano di Corradini. Con questo successo i romagnoli agganciano proprio i bianconeri a quota 21 punti.

Alle spalle della coppia di testa si fa largo con prepotenza l'Avellino, che espugna lo "Zini" battendo 1-0 la Cremonese grazie a una rete di Russo al 77'. Gli irpini salgono così al terzo posto a quota 22 punti, in coabitazione con un Mantova altrettanto brillante: i virgiliani liquidano l'Arezzo con un netto 3-0 (in gol Spinaccè, Kouda su rigore e Bragantini) e confermano le proprie ambizioni.

Nella parte destra della classifica arrivano segnali vitali per diverse squadre in cerca di riscatto. La Sampdoria trova un successo fondamentale all'Euganeo superando 2-1 il Padova: decisiva la doppietta di Mezzotero, che vanifica il momentaneo pareggio biancoscudato di Giunti.

Rialza la testa anche il Catanzaro, che sbanca il "Menti" di Castellammare superando 3-1 la Juve Stabia (Antonini, Pecorino e Ruggero per i calabresi, Maistro per i campani) e si porta a quota 12, agganciando proprio le Vespe (frenate dai 4 punti di penalizzazione) e l'Arezzo.

Colpo di reni anche per la Virtus Entella, che ribalta l'Hellas Verona 2-1 (Corona e Cuppone rispondono all'iniziale vantaggio scaligero di Sarr), e per la Carrarese, cui basta un lampo di Schiavi al 7' per passare 1-0 al "Menti" di Vicenza e inguaiare i biancorossi, ora penultimi a 10 punti davanti al solo Empoli fanalino di coda. E anche in questo caso è arrivato l'esonero: via Gallo.

SERIE B - 13ª GIORNATA

RISULTATI

Juve Stabia-Catanzaro 1-3

28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)

Benevento-Empoli 5-0

5’ Okereke, 30’ Prisco, 46’ Tumminello, 74’ Siatounis, 78’ Cherubini

Cesena-Ascoli 5-1

33’ Caprini (C), 47’ Gelli (C), 68, 83’ e 87’ Shpendi (C), 86’ Corradini (A)

Vicenza-Carrarese 0-1

7’ Schiavi

Palermo-SudTirol 4-1

7’ e 68’ Johnsen (P), 14’ Pohjanpalo (P), 45’ Vavassori (P), 52’ Rispoli (S)

Virtus Entella-Hellas Verona 2-1

18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE), 65’ Cuppone (VE)

Cremonese-Avellino 0-1

77' Russo

Mantova-Arezzo 3-0

11' Spinaccè, 67' [rig.] Kouda, 76' Bragantini

Padova-Sampdoria 1-2

19' e 84' Mezzotero (S), 29' Giunti (P)

Pisa-Modena 1-1

47' Marras (P), 64' Bianco (M)

CLASSIFICA

Palermo 30

Modena 27

Avellino 22

Mantova 22

Ascoli 21

Cesena 21

Pisa 20

Benevento 19

Sudtirol 18

Sampdoria 17

Padova 16

Hellas Verona 16

Carrarese 16

Cremonese 15

Virtus Entella 13

Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)

Arezzo 12

Catanzaro 12

Vicenza 10

Empoli 9