Al termine della vittoria di misura sul campo della Cremonese che ha consegnato all'Avellino il terzo posto in classifica, in Serie B, il centrocampista Michele Besaggio ha parlato in conferenza stampa: "Devo fare i complimenti a tutti, poi l'assist o il gol non fa differenza chi lo fa, la prestazione conta molto di più, abbiamo giocato di squadra, abbiamo trovato delle buone basi, ora si va a Catanzaro".

E' la tua miglior stagione?

"Cerco sempre di dare il massimo, fortunatamente mi sento bene, sto crescendo sempre più, spero di continuare così, di allenarmi sempre al massimo grazie anche all'aiuto dei miei compagni e va bene così".

C'è stato lo step che chiedeva Nesta?

"Avevamo trovato molte difficoltà fuori casa, lo dicono i numeri. Stasera abbiamo fatto la prestazione che facevamo in casa e ora dobbiamo portarla a Catanzaro. Abbiamo trovato tre punti importanti qui e siamo contenti ma non dobbiamo fermarci".

Forse il peggior momento per affrontare un Catanzaro in ripresa.

"Sicuramente non dobbiamo guardare la classifica, vengono da un buon periodo e non dobbiamo andare lì facendo i fenomeni o prenderla sotto gamba. Sarà una partita difficile su un campo difficile. Cercheremo di fare la stessa prestazione di stasera".