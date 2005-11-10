Con la serata di ieri, mercoledì 25 novembre, si è definitivamente chiusa la 13ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che si è giocata in turno infrasettimanale a ha contribuito a definire sempre di più la propria classifica.

Ovviamente, non si sta definendo ovviamente solo la graduatoria della venti compagine in corsa nel torneo cadetto, ma anche la classifica marcatori, che dopo il secondo turno infrasettimanale vede Cristian Shpendi del Cesena straripare: non c'è solo la vetta in solitaria, ma con la tripletta siglata martedì ha sfondato il muro della doppia cifra, oltrepassandola di due reti, e ha allungato dai diretti concorrenti. Andiamo dunque a vedere tutto quello che è accaduto, ricordando che vengono riportate le prime cinque posizioni e che il numero tra parentesi indica i calci di rigore segnati.

12 gol: C. Shpendi (2; Cesena)

9 gol: Johnsen (Palermo)

8 gol: Vavassori (Palermo)

7 gol: Belotti (Modena), Di Nardo (1; Juve Stabia), Mosquera (Hellas Verona)

6 gol: Bonazzoli (1; Cremonese), Russo (Avellino)