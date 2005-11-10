Essere felici nel vedere i calciatori finiti nel mirino brillare su un palcoscenico prestigioso come quello della Champions League, oppure storcere il naso, consapevoli che prestazioni di questo livello rischiano inevitabilmente di far lievitare il loro prezzo? È il dilemma che in queste ore accomuna diverse società italiane. La due giorni europea, infatti, ha messo in vetrina diversi obiettivi di mercato, protagonisti in campo e finiti anche sui tabellini delle rispettive partite. Una vetrina importante, che da un lato ne conferma il valore, ma dall'altro potrebbe complicare i piani delle squadre interessate.

La doppietta di Bruno salva lo United; Sorloth gol dopo 6 mesi

Il grande protagonista è stato Bruno Fernandez, autore della doppietta che a Lisbona, sul campo dello Sporting, ha permesso a Mauricio Pochettino di riscattare in parte il disastroso debutto e di pareggiare per 2-2. Il portoghese, obiettivo di mercato estivo del Milan, ha prima trasformato il rigore del momentaneo pareggio e ha trovato il raddoppio due minuti più tardi con un sinistro dalla distanza che, complice uno stranissimo rimbalzo, è terminato alle spalle di Azarias. Al Metropolitano di Madrid c'è gioia anche per Sorloth, schierato titolare per la seconda volta in stagione da Simeone e tornato al gol, nel suo personale derby norvegese contro il Viking, dopo sei mesi. Il centravanti è il grande obiettivo d'attacco della Juventus, che è pronta a tornare alla carica a gennaio dopo averlo corteggiato a lungo, senza successo, la scorsa estate.

Assist di Balde e...Alisson

Juventus che, assieme alla Roma, guarda anche in casa Barcellona, dove ieri è tornato a prendersi la scena l'obiettivo Alex Balde. Titolare nella gara contro gli azeri del Sabah, il terzino spagnolo ha fornito ad Adeyemi il pallone per il momentaneo 0-3. Assist man si è riscoperto anche Alisson Becker, portiere del Liverpool nel mirino dell'Inter. Un suo rilancio nel finale di partita contro il Club Brugge ha colto la difesa dei belgi scopertissima e ha mandato in porta Isak, il quale ha superato Sommer con un preciso scavetto che è valso lo 0-3 finale.