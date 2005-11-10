L’ultima volta che Norberto Neto ha difeso i pali della Juventus, il VAR era ancora oggetto di sperimentazione. Era il 17 maggio 2017, all’Olimpico di Roma: i bianconeri vincevano la Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio con i gol di Dani Alves e Bonucci. L’allenatore era Massimiliano Allegri, il numero 9 Gonzalo Higuain. Di lì a qualche settimana, la Signora avrebbe perso la finale di Champions League a Cardiff con il Real Madrid. Con l’Omonia Nicosia, il portiere brasiliano tornerà a giocare con la maglia della Juventus dopo nove anni e mezzo. Nel frattempo, cosa è cambiato?

Dal VAR al Mondiale per Club

Il VAR ha debuttato in Serie A proprio in una partita della Juventus, il 19 agosto 2017 con il Cagliari: il primo rigore assegnato grazie alla tecnologia lo parò Buffon. Da allora è arrivato anche il fuorigioco semiautomatico. Nel 2018 è nata la Juventus Under 23, oggi Next Gen, e nello stesso anno è sbarcata in Italia DAZN: all’epoca dell’ultima partita di Neto, per vedere il campionato bisognava abbonarsi a Sky o Mediaset Premium. Nel 2020, complice la pandemia, sono state introdotte le cinque sostituzioni. La UEFA ha inventato la Conference League e mandato in pensione i gironi delle coppe europee, la FIFA ha portato il Mondiale per Club a 32 squadre e quello per Nazionali a 48 (ma punta a gonfiarlo ancora). Il videogioco FIFA, invece, oggi si chiama EA Sports FC. Nel frattempo, Cristiano Ronaldo ha fatto in tempo ad arrivare alla Juve, giocarci tre stagioni e andarsene da più di cinque anni.

Da Despacito all’intelligenza artificiale

L’ultima volta di Neto in bianconero, Despacito era il tormentone del momento e Francesco Gabbani aveva vinto Sanremo con Occidentali's Karma. Chi aveva un iPhone lo sbloccava ancora con l’impronta digitale: il modello X, il primo con il riconoscimento facciale, sarebbe stato presentato soltanto a settembre. TikTok non era ancora arrivato in Italia, su Instagram non esistevano i Reel e su Twitter, che si chiamava ancora Twitter, si avevano a disposizione soltanto 140 caratteri. Su WhatsApp bisognava rassegnarsi ad ascoltare per intero, a velocità normale, anche i messaggi vocali degli amici più prolissi. Alexa non parlava ancora italiano, Disney+ non esisteva e La Casa di Carta aveva debuttato da appena due settimane sulla televisione spagnola, senza che Netflix ne avesse ancora fatto un successo mondiale. In Inghilterra regnava ancora Elisabetta II, mentre il principe Harry non aveva neanche annunciato il fidanzamento con Meghan Markle. La pandemia ci avrebbe insegnato a fare riunioni su Zoom e a familiarizzare con lo smart working, mentre nel novembre del 2022 sarebbe arrivato ChatGPT. Persino il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha avuto, da allora, un documentario. A proposito di Totti: quando Neto giocò la sua ultima partita con la Juventus, il capitano della Roma era ancora un calciatore in attività.